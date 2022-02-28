https://uz.sputniknews.ru/20220228/bank-ipak-yuli-obyavil-o-priostanovke-raboty-prilojeniya-sberbanka-23023301.html

Банк "Ипак Йули" объявил о приостановке работы приложения Сбербанка

Банк "Ипак Йули" объявил о приостановке работы приложения Сбербанка

Это уже второй банк за неделю. Накануне зачисление денежных переводов, отправленных через "Сбербанк онлайн", приостановил узбекский Hamkorbank.

2022-02-28T13:21+0500

2022-02-28T13:21+0500

2022-02-28T13:21+0500

экономика

сбербанк

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекский банк "Ипак Йули" сообщил о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.Также по техническим причинам в банке приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream. Переводы по системам Western Union, MoneyGram и "Золотая Корона" в офисах банка работают в штатном режиме.На прошлой неделе узбекский Hamkorbank о приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн". Денежные переводы из России в Узбекистан через приложение российского банка на местные карты принимает еще один узбекский банк – Агробанк. Он о приостановке работы приложения на данный момент не сообщал.Курс рубля в Узбекистане остается стабильным >>В Центробанк Узбекистана 22 февраля сообщал, что не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине. При этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана, отметил национальный регулятор.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным на 1 января 2022 года, в России работают чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.Ситуация в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В минувший четверг страны Запада объявили о санкциях в отношении России из-за спецоперации по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала. В отношении Сбербанка были введены следующие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые операции с его участием.Читайте также:Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства: видео >>Ситуация на Украине: главное к этому часу >>

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