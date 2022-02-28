https://uz.sputniknews.ru/20220228/evrosoyuz-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-rossiyskix-samoletov-23021219.html

Евросоюз закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Евросоюз закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Документ вступает в силу с 28 февраля 2022 года (дата публикации).

2022-02-28T11:47+0500

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обострение в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Европейский союз (ЕС) утвердил решение о закрытии воздушного пространства союза для воздушных судов, зарегистрированных в России. Постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает Sputnik Беларусь. Решение распространяется также на транспорт, принадлежащий или зафрахтованный российским юридическим или физическим лицом.В документе сказано, что решение введено "ввиду серьезности ситуации и в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине".Государства-члены ЕС обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией "любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика, любым воздушным судам, зарегистрированным в России, и воздушным судам, зарегистрированным не в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом".Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья >>Исключение может быть сделано в случае аварийной посадки. Также взлет, посадка и облет территории ЕС возможны, если компетентные органы определят, что это производится "в гуманитарных целях или для любых других целей, соответствующих целям настоящего регламента".Отмечается, что решение вступает в силу с 28 февраля 2022 года (дата публикации).Ранее Москва ввела ограничения на полеты в Россию для авиакомпаний Великобритании, Болгарии, Польши, Чехии и Румынии - как ответная мера на недружественные решения авиационных властей этих стран.Небо над зоной конфликтаГенштаб Вооруженных Сил Беларуси с 24 февраля закрыл часть воздушного пространства республики для гражданских полетов. Территория, где не будут летать гражданские суда, охватывает практически полстраны. Рубеж установился по линии населенных пунктов Высокое – Барановичи – Осиповичи – Кричев – вдоль украинской границы.Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) объявило Украину зоной активного конфликта, назвав ее воздушное пространство небезопасным. Авиакомпании отменяют рейсы на Украину, а также меняют маршруты полетов, избегая перелетов над территорией этой страны.Также агентство выпустило рекомендации по полетам в районе Минска, Москвы, Ростова и Кишинева.Президент России 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства — видео >>Глава государства уточнил, что вся ответственность за кровопролитие ляжет на совесть правящего в Украине режима. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов местной власти. Он рекомендовал им сложить оружие и идти домой.В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины. Высокоточные средства выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает, уточнили в Минобороны.Читайте также:Переговоры России и Украины: когда и где пройдут >>Чего России ждать теперь от Запада >>

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