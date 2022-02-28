https://uz.sputniknews.ru/20220228/peregovory-rossii-s-ukrainoy-proydut-v-ponedelnik-23013405.html
Переговоры России и Украины: когда и где пройдут
Переговоры России и Украины: когда и где пройдут
Собрали всю последнюю информацию в материале.
2022-02-28T09:52+0500
2022-02-28T09:52+0500
2022-02-28T10:29+0500
обострение в донбассе
украина
переговоры
москва
киев
беларусь
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Переговоры между представителями России и Украины должны состояться 28 февраля в Беларуси.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусского политолога Юрия Воскресенского, близкого к соорганизаторам переговоров.Встреча начнется в понедельник утром, поскольку делегация из Киева приняла решение проехать не по прямой дороге, через Гомель, а въехать в Беларусь через Польшу, через пропускной пункт "Варшавский мост" (Брест). Представители Киева поедут таким огромным кругом из-за предосторожности, отметил политолог.Украинская делегация состоит из заместителя главы МИД, представителей военной, политической сферы и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.До этого состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Делегация из России приехала сегодня утром в Гомель. В нее входят Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский подчеркнул, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Беларуси на границе с Украиной.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Ситуация на Украине: главное к этому часуМирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на Украине
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Переговоры России и Украины: когда и где пройдут
09:52 28.02.2022 (обновлено: 10:29 28.02.2022) Подписаться на
В Беларуси рассказали, что переговоры Москвы и Киева могут пройти в понедельник утром.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Переговоры между представителями России и Украины должны состояться 28 февраля в Беларуси.
Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на белорусского политолога Юрия Воскресенского, близкого к соорганизаторам переговоров.
Встреча начнется в понедельник утром, поскольку делегация из Киева приняла решение проехать не по прямой дороге, через Гомель, а въехать в Беларусь через Польшу, через пропускной пункт "Варшавский мост" (Брест). Представители Киева поедут таким огромным кругом из-за предосторожности, отметил политолог.
Украинская делегация состоит из заместителя главы МИД, представителей военной, политической сферы и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.
До этого состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Делегация из России приехала сегодня утром в Гомель. В нее входят Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский подчеркнул, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Беларуси на границе с Украиной.
Операция по демилитаризации Украины
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.