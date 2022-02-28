https://uz.sputniknews.ru/20220228/peregovory-rossii-s-ukrainoy-proydut-v-ponedelnik-23013405.html

Переговоры России и Украины: когда и где пройдут

Переговоры России и Украины: когда и где пройдут

Собрали всю последнюю информацию в материале.

2022-02-28T09:52+0500

2022-02-28T09:52+0500

2022-02-28T10:29+0500

обострение в донбассе

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переговоры

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Переговоры между представителями России и Украины должны состояться 28 февраля в Беларуси.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусского политолога Юрия Воскресенского, близкого к соорганизаторам переговоров.Встреча начнется в понедельник утром, поскольку делегация из Киева приняла решение проехать не по прямой дороге, через Гомель, а въехать в Беларусь через Польшу, через пропускной пункт "Варшавский мост" (Брест). Представители Киева поедут таким огромным кругом из-за предосторожности, отметил политолог.Украинская делегация состоит из заместителя главы МИД, представителей военной, политической сферы и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.До этого состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Делегация из России приехала сегодня утром в Гомель. В нее входят Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский подчеркнул, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Беларуси на границе с Украиной.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Ситуация на Украине: главное к этому часуМирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на Украине

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украина, переговоры, москва, киев, беларусь