https://uz.sputniknews.ru/20220228/kak-proxodit-evakuatsiya-uzbekistantsev-iz-ukrainy--video-23012932.html

Как проходит эвакуация узбекистанцев из Украины — видео

Как проходит эвакуация узбекистанцев из Украины — видео

Посольство проводит эвакуацию граждан через Польшу. Подробности — в материале.

2022-02-28T08:58+0500

2022-02-28T08:58+0500

2022-02-28T09:18+0500

обострение в донбассе

украина

узбекистанцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22969058_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_a30dc54330304cab1784cb2a01d13e3c.jpg

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Продолжается эвакуация граждан Узбекистана из Украины. По информации посольства, всего на польскую границу доставлены свыше 600 узбекистанцев.На месте находятся узбекские дипломаты. Все соотечественники будут обеспечены необходимыми средствами в аэропорту. Кабулжанов также сообщил, что у 30 узбекистанцев по разным причинам не оказалось при себе документов. Всем им оперативно выдали сертификаты на возвращение."Проработан вопрос предоставления воздушного коридора для пролета самолетов Uzbekistan Airways в целях доставки граждан из Польши в Узбекистан. Предварительно, вылет первого самолета в Узбекистан запланирован на 28 февраля", — добавил Кабулжанов. В настоящее время на Украине находятся около 4,3 тысячи узбекистанцев. В приоритетном порядке в списки эвакуируемых будут включаться женщины, дети, студенты и пожилые люди.Посольство Узбекистана обратилось к студентам, обучающимся на Украине >>Ситуация в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Читайте также:

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, узбекистанцы