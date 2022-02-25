https://uz.sputniknews.ru/20220225/studentam-iz-uzbekistana-porekomendovali-pereyti-na-distant-22979318.html

Посольство Узбекистана обратилось к студентам, обучающимся на Украине

Посольство Узбекистана обратилось к студентам, обучающимся на Украине

В посольстве рассказали о дальнейшей ситуации с учебой узбекских граждан в вузах на Украине.

2022-02-25T13:41+0500

2022-02-25T13:41+0500

2022-02-25T14:19+0500

обострение в донбассе

посольство

украина

вузы

граждане

учеба

студенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Киеве порекомендовало студентам из Узбекистана, которые учатся на Украине, перейти на дистанционное обучение на родине. Украинские вузы не планируют отчислять студентов из-за сложившейся обстановки, сообщили в пресс-службе посольства Узбекистана в стране.В дипведомстве рассказали, что на данный момент многие узбекские студенты задают вопросы по поводу сохранения учебы в вузах Украины в случае их временного отъезда в Узбекистан. Эти рекомендации касаются учащихся всех направлений за исключением медицинских.Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к согражданам, находящимся в граничащих с Украиной регионах России, заявив об отсутствии поводов для беспокойства.Как сообщили в ведомстве, для граждан Узбекистана открыты горячие линии посольства в Москве и Генконсульства в Ростове-на-Дону.Посольство республики в Киеве, в свою очередь, заявило о разработке плана эвакуации граждан, желающих покинуть территорию Украины. По данным дипмиссии, прорабатываются маршруты выезда и место вылета с учетом закрытия воздушного пространства Украины.Сам же узбекистанский авиаперевозчик Uzbekistan Airways отменил регулярные рейсы в украинскую столицу с 27 по 2 марта.Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Военная операция России в Донбассе: главное — видео >>По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни: Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Путин в понедельник, 21 февраля, после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами России.Читайте также:На Украине находится свыше четырех тысяч узбекистанцев — МИД"Поводов для беспокойства нет" — МИД Узбекистана

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посольство, украина, вузы, граждане, учеба, студенты, узбекистан