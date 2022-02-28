https://uz.sputniknews.ru/20220228/mid-uzbekistana-otsenil-buduschee-investitsionnyx-proektov-c-ukrainoy-23013563.html

МИД Узбекистана оценил будущее инвестиционных проектов c Украиной

МИД Узбекистана оценил будущее инвестиционных проектов c Украиной

Сейчас все узбекские предприятия приостановили свою деятельность на территории Украины. А дальше что?

2022-02-28T09:31+0500

2022-02-28T09:31+0500

2022-02-28T09:31+0500

мид узбекистана

общество

украина

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Реализация совместных проектов Узбекистана с украинскими компаниями будет затруднена.Об этом заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.По данным МИД, в рамках адресной инвестиционной программы Узбекистана на 2022 год была предусмотрена реализация четырех инвестиционных проектов с участием украинских компаний с прогнозом освоения в этом году на 16,5 миллиона долларов. По его словам, сейчас все узбекские предприятия приостановили свою деятельность на территории Украины. На 1 января 2022 года в республике функционировало 173 компании с участием украинского капитала, из них — 96 совместных предприятий, 77 – со 100-процентным украинским капиталом. В частности, украинские фармацевтические компании "Фармак" и "Лекхим" планировали организовать свое производство на базе кластера Tashkent Pharma Park в Ташкентской области.Однако пока что одним из лидеров по числу предприятий остается Россия: сегодня в Узбекистане действует более двух тысяч компаний с участием российского капитала.В России, в свою очередь, количество компаний с участием узбекского бизнеса достигло 600.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около 14 миллиардов долларов.По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Ситуация в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства: видео >>Ситуация на Украине: главное к этому часу >>

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мид узбекистана, украина