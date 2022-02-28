https://uz.sputniknews.ru/20220228/nilyufar-usmanova-rasskazala-o-vzaimootnosheniyax-s-shaxzodoy--foto-23027710.html
Нилюфар Усманова рассказала о взаимоотношениях с Шахзодой — фото
Нилюфар Усманова рассказала о взаимоотношениях с Шахзодой — фото
В последнее время звезды перестали вместе появляться на публике и в соцсетях.
2022-02-28T15:42+0500
2022-02-28T15:42+0500
2022-02-28T15:42+0500
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — рассказала о ее взаимоотношениях с певицей Шахзодой. Девушки уже давно дружат, однако в последнее время перестали вместе появляться на публике и выкладывать совместные фото и видео.Поклонники заволновались, не произошла ли ссора. Cейчас каждая из девушек занята воспитанием детей, подчеркнула артистка.Между тем Усманова находит время и на себя. Так, недавно она похвасталась своими успехами в боксе.Тренировки не мешают артистке продолжать творить. В начале февраля Усманова-младшая представила новый клип на песню Xatlar yozmayman.Читайте также:
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звезды, соцсети
Нилюфар Усманова рассказала о взаимоотношениях с Шахзодой — фото
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В последнее время звезды перестали вместе появляться на публике и в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — рассказала о ее взаимоотношениях с певицей Шахзодой.
Девушки уже давно дружат, однако в последнее время перестали вместе появляться на публике и выкладывать совместные фото и видео.
Поклонники заволновались, не произошла ли ссора.
"Нет, не говорите такое", — написала Усманова.
Cейчас каждая из девушек занята воспитанием детей, подчеркнула артистка.
Между тем Усманова находит время и на себя. Так, недавно она похвасталась
своими успехами в боксе.
Тренировки не мешают артистке продолжать творить. В начале февраля Усманова-младшая представила
новый клип на песню Xatlar yozmayman.