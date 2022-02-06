https://uz.sputniknews.ru/20220206/blesk-i-roskosh-nilyufar-usmanova-predstavila-novyy-klip--video-22565948.html

Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео

Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео

Как оценили клип на песню Xatlar yozmayman поклонники и недоброжелатели звезды, читайте в материале.

2022-02-06T08:00+0500

2022-02-06T08:00+0500

2022-02-06T08:00+0500

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клип

звезда

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — выпустила клип на песню Xatlar yozmayman.Артистка поспешила поделиться радостной новостью в своем Instagram. Поклонники пришли в восторг от клипа. Они отметили яркие образы Усмановой и пожелали певице дальнейших успехов.Это не единственная громкая премьера на этой неделе. На днях свой первый клип после скандального суда представила Юлдуз Усманова. Кроме того, примадонна сейчас активно готовится к большому концерту и делится кадрами с репетиций в своих соцсетях. Читайте также:

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