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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео
Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео
Как оценили клип на песню Xatlar yozmayman поклонники и недоброжелатели звезды, читайте в материале.
2022-02-06T08:00+0500
2022-02-06T08:00+0500
это интересно
клип
звезда
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — выпустила клип на песню Xatlar yozmayman.Артистка поспешила поделиться радостной новостью в своем Instagram. Поклонники пришли в восторг от клипа. Они отметили яркие образы Усмановой и пожелали певице дальнейших успехов.Это не единственная громкая премьера на этой неделе. На днях свой первый клип после скандального суда представила Юлдуз Усманова. Кроме того, примадонна сейчас активно готовится к большому концерту и делится кадрами с репетиций в своих соцсетях. Читайте также:
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клип, звезда

Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео

08:00 06.02.2022
© Instagram / nilufarusmonovaНилюфар Усманова
Нилюфар Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
© Instagram / nilufarusmonova
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Как оценили работу поклонники звезды, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — выпустила клип на песню Xatlar yozmayman.
Артистка поспешила поделиться радостной новостью в своем Instagram.
Поклонники пришли в восторг от клипа. Они отметили яркие образы Усмановой и пожелали певице дальнейших успехов.
"В чем секрет вашей невероятной красоты? Вы всегда выглядите профессионально и изысканно", — написал один из комментаторов.
Это не единственная громкая премьера на этой неделе. На днях свой первый клип после скандального суда представила Юлдуз Усманова.
Кроме того, примадонна сейчас активно готовится к большому концерту и делится кадрами с репетиций в своих соцсетях.
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