https://uz.sputniknews.ru/20220206/blesk-i-roskosh-nilyufar-usmanova-predstavila-novyy-klip--video-22565948.html
Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео
Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео
Как оценили клип на песню Xatlar yozmayman поклонники и недоброжелатели звезды, читайте в материале.
2022-02-06T08:00+0500
2022-02-06T08:00+0500
2022-02-06T08:00+0500
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звезда
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — выпустила клип на песню Xatlar yozmayman.Артистка поспешила поделиться радостной новостью в своем Instagram. Поклонники пришли в восторг от клипа. Они отметили яркие образы Усмановой и пожелали певице дальнейших успехов.Это не единственная громкая премьера на этой неделе. На днях свой первый клип после скандального суда представила Юлдуз Усманова. Кроме того, примадонна сейчас активно готовится к большому концерту и делится кадрами с репетиций в своих соцсетях. Читайте также:
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клип, звезда
Блеск и роскошь: Нилюфар Усманова представила новый клип — видео
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Как оценили работу поклонники звезды, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — выпустила клип на песню Xatlar yozmayman.
Артистка поспешила поделиться радостной новостью в своем Instagram.
Поклонники пришли в восторг от клипа. Они отметили яркие образы Усмановой и пожелали певице дальнейших успехов.
"В чем секрет вашей невероятной красоты? Вы всегда выглядите профессионально и изысканно", — написал один из комментаторов.
Это не единственная громкая премьера на этой неделе. На днях свой первый клип после скандального суда представила
Юлдуз Усманова.
Кроме того, примадонна сейчас активно готовится
к большому концерту и делится кадрами с репетиций в своих соцсетях.