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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Нилюфар Усманова похвасталась успехами в боксе — видео
Нилюфар Усманова похвасталась успехами в боксе — видео
Поклонники снова раскритиковали певицу за выбор спорта. По мнению подписчиков, бокс не для женщин. Что ответила звезда?
2022-02-25T10:41+0500
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — поделилась своими спортивными успехами. Артистка уже довольно продолжительно время занимается боксом с личным тренером. Многие поклонники поддержали Усманову и отметили, что любой спорт — это здорово, если он приносит удовольствие.Однако нашлись и те, кто раскритиковал выбор звезды. По мнению некоторых пользователей, бокс не подходит женщинам. Подписчицы посоветовали Усмановой прекратить занятия.Тем не менее, звезда продолжает тренироваться и активно делится видео в качестве ответа хейтерам. Тренировки не мешают артистке продолжать творить. В начале февраля Усманова-младшая представила новый клип на песню Xatlar yozmayman. Читайте также:
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Нилюфар Усманова похвасталась успехами в боксе — видео

10:41 25.02.2022 (обновлено: 10:55 25.02.2022)
© Instagram / nilufarusmonovaНилюфар Усманова
Нилюфар Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2022
© Instagram / nilufarusmonova
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Поклонники снова раскритиковали певицу за выбор спорта. По мнению подписчиков, бокс не для женщин.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Дочь узбекской примадонны Юлдуз Усмановой — Нилюфар — поделилась своими спортивными успехами.
Артистка уже довольно продолжительно время занимается боксом с личным тренером.
Многие поклонники поддержали Усманову и отметили, что любой спорт — это здорово, если он приносит удовольствие.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал выбор звезды. По мнению некоторых пользователей, бокс не подходит женщинам. Подписчицы посоветовали Усмановой прекратить занятия.
Тем не менее, звезда продолжает тренироваться и активно делится видео в качестве ответа хейтерам.
Тренировки не мешают артистке продолжать творить. В начале февраля Усманова-младшая представила новый клип на песню Xatlar yozmayman.
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