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https://uz.sputniknews.ru/20220228/sbornaya-uzbekistana-sredi-yuniorov-zanyala-pervoe-mesto-na-cha-po-fextovaniyu-23036079.html
Сборная Узбекистана среди юниоров заняла первое место на ЧА по фехтованию
Сборная Узбекистана среди юниоров заняла первое место на ЧА по фехтованию
Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и молодежи проходит в Ташкенте.
2022-02-28T18:30+0500
2022-02-28T18:30+0500
спорт
фехтование
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В столице проходит чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и молодежи, передает Национальный олимпийский комитет (НОК). По данным НОК, сборная Узбекистана среди юниоров заняла первое место в общекомандном зачете. На счету команды 6 золотых, 4 серебряные и две бронзовые медали. Алишер Усманов снова возглавил Международную федерацию фехтования &gt;&gt;Вторую позицию заняли спортсмены из Гонконга, у них 4 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых наград. На третьем месте расположилась сборная Казахстана - в их копилке 2 золотые и две бронзовые медали. Сегодня, 28 февраля, в Сингапурском институте развития менеджмента в Ташкенте также дан старт соревнованиям по фехтованию среди молодежи до 20 лет.Читайте также:Стало известно, кто представит Узбекистан на Кубке мира по фехтованию — фото &gt;&gt;Откровенно: почему фехтовальщица из Узбекистана проиграла на Кубке мира &gt;&gt;
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фехтование

Сборная Узбекистана среди юниоров заняла первое место на ЧА по фехтованию

18:30 28.02.2022
© Sputnik / Grigory SysoevСпортсменка из Бразилии Натали Моэльхаузен в финале индивидуальных соревнований на шпагах среди женщин на чемпионате мира по фехтованию
Спортсменка из Бразилии Натали Моэльхаузен в финале индивидуальных соревнований на шпагах среди женщин на чемпионате мира по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Вторую позицию выиграли спортсмены из Гонконга, у них 4 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых наград. На третьем месте расположилась сборная Казахстана, в их копилке 2 золотые и две бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В столице проходит чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и молодежи, передает Национальный олимпийский комитет (НОК).
По данным НОК, сборная Узбекистана среди юниоров заняла первое место в общекомандном зачете. На счету команды 6 золотых, 4 серебряные и две бронзовые медали.
Алишер Усманов снова возглавил Международную федерацию фехтования >>
Вторую позицию заняли спортсмены из Гонконга, у них 4 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых наград. На третьем месте расположилась сборная Казахстана - в их копилке 2 золотые и две бронзовые медали.
Сегодня, 28 февраля, в Сингапурском институте развития менеджмента в Ташкенте также дан старт соревнованиям по фехтованию среди молодежи до 20 лет.
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