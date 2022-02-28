https://uz.sputniknews.ru/20220228/uzbekistan-izgotovil-novyy-lokomotiv-dlya-dochki-gazproma-23024838.html
Узбекистан изготовил новый локомотив для дочки "Газпрома"
Узбекистан изготовил новый локомотив для дочки "Газпрома"
Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов изготовил для ООО "Газпромтранс" состав из шести вагонов , который будет работать на Ямале.
2022-02-28T13:40+0500
2022-02-28T13:40+0500
2022-02-28T13:40+0500
общество
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов изготовил для ООО "Газпромтранс" состав из шести вагонов , который будет работать на Ямале, сообщает пресс-служба "Узбекских железных дорог" (УЖД). "Шесть единиц вагонов пассажирского типа специального назначения, произведенных на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов, доставлены в Ямальский филиал ООО "Газпромтранс" Российской Федерации", - информируется в релизе.В Узбекистан доставят из России еще один высокоскоростной поезд Afrosiyob >>По данным железнодорожной компании, вагоны могут эксплуатироваться при температуре минус 60 градусов. Отмечается, что они рассчитаны на 17 спальных мест. Кроме того, вагоны оборудованы кухней, душевыми кабинками и дизельными генераторами.Ташкентский завод имеет сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС). Как заявляют в УЖД, завод имеет положительную репутацию в сфере ремонта и изготовления пассажирских вагонов на рынке Центральной Азии. Это подтверждается заключением крупного контракта с Россией на экспорт пассажирских вагонов, подчеркнули в компании. Читайте также:Видео: почему выход Silk Avia на рынок Узбекистана — это революция >>Видео: стоит ли возвращать трамваи в Ташкент – мнение эксперта >>
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узбекистон темир йуллари
Узбекистан изготовил новый локомотив для дочки "Газпрома"
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Вагоны состава рассчитаны на 17 спальных мест. Они оборудованы кухней, душевыми кабинками и дизельными генераторами.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов изготовил для ООО "Газпромтранс" состав из шести вагонов , который будет работать на Ямале, сообщает
пресс-служба "Узбекских железных дорог" (УЖД).
"Шесть единиц вагонов пассажирского типа специального назначения, произведенных на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов, доставлены в Ямальский филиал ООО "Газпромтранс" Российской Федерации", - информируется в релизе.
По данным железнодорожной компании, вагоны могут эксплуатироваться при температуре минус 60 градусов. Отмечается, что они рассчитаны на 17 спальных мест. Кроме того, вагоны оборудованы кухней, душевыми кабинками и дизельными генераторами.
Ташкентский завод имеет сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС). Как заявляют в УЖД, завод имеет положительную репутацию в сфере ремонта и изготовления пассажирских вагонов на рынке Центральной Азии. Это подтверждается заключением крупного контракта с Россией на экспорт пассажирских вагонов, подчеркнули в компании.