https://uz.sputniknews.ru/20220228/uzbekistanskie-boksery-zanyali-pervoe-obschekomandnoe-mesto-na-kubke-stranja-cup-23026804.html

Узбекистанские боксеры заняли первое общекомандное место на кубке Stranja Cup

Узбекистанские боксеры заняли первое общекомандное место на кубке Stranja Cup

"Малый чемпионат мира" состоялся в 73-й раз. В состязаниях приняли участие свыше 370 боксеров среди мужчин и женщин из 37 стран мира.

2022-02-28T15:00+0500

2022-02-28T15:00+0500

2022-02-28T15:00+0500

спорт

бокс

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Международный турнир по боксу Stranja Cup прошел в Софии (Болгария) с 22 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана."Малый чемпионат мира" состоялся в 73-й раз. В состязаниях приняли участие свыше 370 боксеров среди мужчин и женщин из 37 стран мира.Соревнования были проведены в 13 весовых категориях среди мужчин и в 12-ти — среди женщин.Сборная Узбекистана по боксу примет участие в ЧА — фото >>Сборная Узбекистана поучаствовала в турнире в составе 8 боксеров-мужчин и 5 боксеров-женщин. Спортсмены завоевали 6 золотых и 1 бронзовую медали.В общекомандном зачете Узбекистан занял первое место. На второй позиции расположилась сборная России с 5-тью золотыми наградами. Тройку лидеров замкнул Казахстан — в его копилке 4 золотые медали.Читайте также:Как американец Сидней Джаксон сделал Узбекистан боксерской державой >>Женился чемпион мира по боксу Муроджон Ахмадалиев – видео >>

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бокс