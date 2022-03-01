https://uz.sputniknews.ru/20220301/kurs-rublya-v-uzbekistane-upal-na-165--dannye-tsentrobanka-23041457.html

Курс рубля в Узбекистане упал на 16,5% — данные Центробанка

Курс рубля в Узбекистане упал на 16,5% — данные Центробанка

Ранее Центробанк заявлял, что не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине.

2022-03-01T09:29+0500

2022-03-01T09:29+0500

2022-03-01T09:36+0500

экономика

рубль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Курс рубля в Узбекистане существенно снизился — согласно официальному курсу, рубль подешевел за сутки на 16,5% по отношению к суму.Официальный курс рубля к суму, установленный ЦБ республики с 1 марта, упал на 21,46 сума — до 106,6 сума.Ранее Центробанк республики заявлял, что не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине.При этом, как отмечал национальный регулятор, пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана.Официальный курс рубля к суму остается главным показателем для оценки стоимости российской валюты в Узбекистане. В декабре прошлого года на Узбекской валютной бирже был введен инструмент "рубль/сум", однако к 24 февраля сделок по этой валютной паре зафиксировано не было. В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По данным на 1 января 2022 года, в России работают чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.Ранее узбекский банк "Ипак Йули" сообщил о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.В банке также приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream. Переводы по системам Western Union, MoneyGram и "Золотая Корона" в офисах банка работают в штатном режиме.В беседе со Sputnik финансовый аналитики Дмитрий Голубовский объяснил, стоит ли паниковать и выдержит ли удар экономика Узбекистана и других стран Азии.Читайте также:

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