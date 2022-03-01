https://uz.sputniknews.ru/20220301/id-karta-vmesto-paketa-dokumentov-voditelyam-oblegchili-jizn-23032361.html

ID-карта вместо пакета документов: водителям облегчили жизнь

ID-карта вместо пакета документов: водителям облегчили жизнь

Какие данные хранятся на специальном электронном носителе информации - ID-карте - об этом подробнее в инфографике Sputnik Узбекистан.

2022-03-01T17:02+0500

2022-03-01T17:02+0500

2022-03-01T17:02+0500

инфографика

id-карта

водительское удостоверение

права

автомобиль

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С начала марта в Узбекистане вступили в силу ряд изменений. Они коснулись, в том числе и автовладельцев. Им теперь нет необходимости возить с собой целый пакет документов: лицензию, техпаспорт, доверенность и страховой полис. С 1 марта достаточно иметь только биометрический паспорт или ID-карту.Месяц назад сообщалось, что новое удостоверение личности можно оформить в Центрах госуслуг в столице и Ташкентской области.Поэтапная замена биометрических паспортов на ID-карты стартовала в Узбекистане с 1 января 2021 года. В картах содержится специальный электронный носитель информации, на котором хранятся данные о владельце паспорта в электронном виде.Читайте также:Какие документы нужны узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России >>Как оплатить штраф за нарушение на дороге со скидкой в 30% — МВД >>

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id-карта, водительское удостоверение, права, автомобиль, инфографика