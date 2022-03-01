https://uz.sputniknews.ru/20220301/kiev-prevraschaetsya-v-dubay-23050524.html

Киев превращается в Дубай

Киев превращается в Дубай

Киев пережил еще три дня с начала специальной военной операции "по демилитаризации и денацификации" Украины — всего уже пять.

2022-03-01T14:15+0500

2022-03-01T14:15+0500

2022-03-01T14:37+0500

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И в общем-то, в отличие от ряда других мест, прожил достаточно тихо, а основные проблемы городу и его жителям создавали уникальные решения местной и центральной власти: так и не начатая эвакуация (не только Киева, но и населенных пунктов, где действительно велись боевые действия), массовая раздача автоматов кому попало, намеренно насаждаемая диверсантомания, странные решения относительно длительности комендантского часа и так далее.После некоторого шока, связанного с захватом 24 февраля и дальнейшим удержанием российскими десантниками аэродрома в Гостомеле (в десяти километрах от окраин Киева), уже 26-27 февраля к киевлянам стала возвращаться уверенность в скорой "перемоге" над агрессором.Способствовало этому несколько обстоятельств.Во-первых, мощная государственная пропаганда.Во-вторых, работа ИПСО (подразделений информационно-психологических спецопераций ВСУ, которых неплохо за последние восемь лет "натаскали" "западные партнеры"), которые сразу же начали фабриковать бесконечное количество фейков о гигантских потерях агрессора и его зверствах по отношению к мирному населению. В-третьих, отсутствие у подавляющего большинства населения даже зачатков критического мышления.О том, что украинские военные отбили аэропорт Гостомеля, государственная пропаганда только 25 февраля сообщила дважды. При этом дальнейшее присутствие там российских войск публику нисколько не смутило.И уж совсем нелепым и в чем-то глумливым оказался эпизод с 13 пограничниками, которые якобы до конца обороняли остров Змеиный и "погибли" при его захвате российским ВМФ — Зеленский даже в своем обращении объявил о присвоении всем им звания Героя Украины посмертно. Думаете, когда "погибших" пограничников (причем в количестве не 13, а 82 человек) российский ВМФ предъявил в качестве сдавшихся, кто-то поинтересовался, почему Зеленский похоронил людей заживо? Нет! А некоторые додумались до прекрасной версии о том, что Владимир Путин изначально ввел в заблуждение Владимира Зеленского по этому поводу, что и заставило последнего принять ошибочное решение. И эта версия стала довольно популярной в Киеве, несмотря на свою абсолютную нелепость.Тридцать лет украинской Руины и ее итог >>Кстати, недостойное обращение с пленными, которое фиксировалось на видео, к сожалению, оказалось духоподъемным для многих граждан — что волей-неволей заставляет вернуться к вопросу о денацификации.На этой "переможной" волне в Киеве заговорили о том, что стоит только дожать агрессора (а это дело ближайшего будущего), как Украину не только примут в ЕС и НАТО, но и просто зальют инвестициями. Осталось чуть-чуть потерпеть и уж тогда-то жизнь будет как в Дубае.Самое забавное, что рассуждение о скором счастье можно было услышать в гигантских очередях в продовольственные магазины и немногочисленные работающие аптеки.Хотя никаких боевых действий в Киеве нет, городские власти зачем-то заперли людей по домам с 17 часов 26 февраля до 8 часов 28 февраля, объявив такой своеобразный полуторасуточный комендантский час. Кстати, отсутствующая треть выехала не благодаря местным властям, а скорее вопреки — эвакуацию ни в каком виде киевская власть не организовывала. И не только киевская — видимо, это было сознательное решение, принятое на центральном уровне в целях увеличения количества пострадавших.Надо отметить, что продукты с полок магазинов пока еще не исчезли, но хлеб и молоко уже становятся дефицитом, а цены на многие товары начали ползти вверх. Лекарства тоже начинают исчезать.Зато чтобы было нескучно, городские власти с завидной регулярностью объявляют воздушные тревоги, которые никакими "прилетами" не заканчиваются. Даже несмотря на то, что из самого города тяжелая артиллерия лупит на север — в район того самого Гостомеля и близлежащих населенных пунктов, от которых, видимо, в результате мало что останется. Так что удары по жилой застройке в Донецке или Горловке — это не что-то исключительное. По киевским пригородам тоже летит. Да и самолет "Мрия", об уничтожении которого в одном из выступлений объявил Зеленский, был "декоммунизирован" явно не теми, кто сейчас Гостомель занимает.Видео: главное, о чем договорились делегации России и Украины >>Другим же способом веселиться для киевлян стала диверсантомания, насаждаемая властью. Первый расстрел людей счастливыми обладателями десятков тысяч розданных властями автоматов произошел еще 25 февраля. После чего охота на "диверсантов" стала наиболее популярным занятием среди "автоматчиков". И закончилась еще не одним безнаказанным убийством. Чему опять же прямо способствовали власти. Например, мэр Кличко, объявивший диверсантами всех, кто сядет за руль во время комендантского часа, а потом и всех, кто выезжает на полосу движения общественного транспорта. И, соответственно, разрешивший в них стрелять. Кстати, подобные разрешения дал не только он, но и мэры других городов. На этом фоне поиски неких знаков, оставляемых "диверсантами", отключение геолокаций в телефонах, о необходимости чего умудрилось заявить даже МВД, выглядят безобидным баловством.Дело тут во многом в неуверенности в том, что завтра их не бросят. В 2014 году и после многие выступавшие против майдана подверглись не только гонениям, но и были лишены жизни или провели многие годы за решеткой.И запугивание не прекращается: уголовное дело против мэра Купянска только за то, что он пошел на сотрудничество с российской армией в вопросах функционирования городского хозяйства, яркое тому свидетельство. Иначе ситуация выглядит разве что в Донецкой и Луганской областях.Но это не потому, что там принципиально другие люди. А потому, что признание ДНР и ЛНР стало для жителей явной гарантией того, что через пару месяцев их не сожгут или не закопают заживо за их гражданскую позицию. Без получения гарантий в каком-то виде люди в других регионах просто не рискнут высовываться.Источник: РИА Новости

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киев, дубай, украина