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Кто может получить льготный кредит – представитель Ассоциации банков
Кто может получить льготный кредит – представитель Ассоциации банков
В Узбекистане действует семь социальных программ льготного кредитования для населения.
2022-03-01T18:01+0500
2022-03-01T18:01+0500
общество
кредит
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Жители Узбекистана могут получить льготные кредиты в рамках семи социальных программ. О них на брифинге рассказала руководитель информационной службы Ассоциации банков Узбекистана Хадия Абдуллаева.Как сообщает корреспондент Sputnik, в первую очередь на получение льготных кредитов могут рассчитывать проекты, направленные на создание новых рабочих мест для граждан, включенных "Железную книгу", "Женскую книгу" и "Молодежную книгу".Читайте также:
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кредит

Кто может получить льготный кредит – представитель Ассоциации банков

18:01 01.03.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В Узбекистане действует семь социальных программ льготного кредитования для населения.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Жители Узбекистана могут получить льготные кредиты в рамках семи социальных программ. О них на брифинге рассказала руководитель информационной службы Ассоциации банков Узбекистана Хадия Абдуллаева.
Социальные программы льготного кредитования:

- "Каждая семья – предприниматель",

- программа поддержки фермерских, дехканских хозяйств и землевладельцев,

- программа развития ремесел,

- программы фондов при махаллях,

- программа помощи в трудоустройстве,

- программа поддержки женщин и семьи,

- программа "Молодежь – наше будущее".

Как сообщает корреспондент Sputnik, в первую очередь на получение льготных кредитов могут рассчитывать проекты, направленные на создание новых рабочих мест для граждан, включенных "Железную книгу", "Женскую книгу" и "Молодежную книгу".
"Тем, кто хочет получить льготный кредит, нужно обратиться к помощникам хокимов в районах проживания", - добавила Абдуллаева.
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