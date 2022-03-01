Кто может получить льготный кредит – представитель Ассоциации банков
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане действует семь социальных программ льготного кредитования для населения.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Жители Узбекистана могут получить льготные кредиты в рамках семи социальных программ. О них на брифинге рассказала руководитель информационной службы Ассоциации банков Узбекистана Хадия Абдуллаева.
Социальные программы льготного кредитования:
- "Каждая семья – предприниматель",
- программа поддержки фермерских, дехканских хозяйств и землевладельцев,
- программа развития ремесел,
- программы фондов при махаллях,
- программа помощи в трудоустройстве,
- программа поддержки женщин и семьи,
- программа "Молодежь – наше будущее".
Как сообщает корреспондент Sputnik, в первую очередь на получение льготных кредитов могут рассчитывать проекты, направленные на создание новых рабочих мест для граждан, включенных "Железную книгу", "Женскую книгу" и "Молодежную книгу".
"Тем, кто хочет получить льготный кредит, нужно обратиться к помощникам хокимов в районах проживания", - добавила Абдуллаева.
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