https://uz.sputniknews.ru/20220301/kto-mojet-poluchit-lgotnyy-kredit--predstavitel-assotsiatsii-bankov-23055594.html

Кто может получить льготный кредит – представитель Ассоциации банков

Кто может получить льготный кредит – представитель Ассоциации банков

В Узбекистане действует семь социальных программ льготного кредитования для населения.

2022-03-01T18:01+0500

2022-03-01T18:01+0500

2022-03-01T18:01+0500

общество

кредит

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Жители Узбекистана могут получить льготные кредиты в рамках семи социальных программ. О них на брифинге рассказала руководитель информационной службы Ассоциации банков Узбекистана Хадия Абдуллаева.Как сообщает корреспондент Sputnik, в первую очередь на получение льготных кредитов могут рассчитывать проекты, направленные на создание новых рабочих мест для граждан, включенных "Железную книгу", "Женскую книгу" и "Молодежную книгу".Читайте также:

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