https://uz.sputniknews.ru/20220301/skolko-sograjdan-vlasti-uzbekistana-evakuiruyut-iz-ukrainy-23040550.html

Сколько сограждан власти Узбекистана эвакуируют из Украины

Сколько сограждан власти Узбекистана эвакуируют из Украины

МИД продолжает публиковать кадры эвакуации соотечественников на родину.

2022-03-01T08:28+0500

2022-03-01T08:28+0500

2022-03-01T08:28+0500

украина

общество

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20194386_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e499343b05c8d7f893d54edfbc964225.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в кратчайшие сроки эвакуировать более 1,5 тысяч сограждан с Украины.Соотечественников будут вывозить на родину через Польшу. По данным дипломата, с 26 февраля по настоящее время на территорию Польши через КПП "Карчова" прошло свыше 800 узбекистанцев. Кроме того, с украинской стороны границы находится еще около 400 соотечественников. Во Львове также около 400 человек готовятся перейти украинско-польскую границу.Вывозные спецрейсы Uzbekistan Airways будут осуществляться ежедневно до окончательного вывоза всех граждан Узбекистана, пожелавших вернуться на родину, добавил Бабаев.Ранее посольство Узбекистана в Киеве сообщило согражданам, находящимся на Украине, что будет эвакуировать их на родину через украинский Львов и Польшу. В настоящее время на Украине находятся около 4,3 тысячи узбекистанцев.В приоритетном порядке в списки эвакуируемых будут включаться женщины, дети, студенты и пожилые люди.Посольство Узбекистана обратилось к студентам, обучающимся на Украине >>Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:

украина

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, узбекистан