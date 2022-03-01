https://uz.sputniknews.ru/20220301/v-xarkove-v-mashinu-posolstva-uzbekistana-popali-oskolki-snaryada--foto-23041074.html
В Харькове в машину посольства Узбекистана попали осколки снаряда — фото
В Харькове в машину посольства Узбекистана попали осколки снаряда — фото
Есть ли пострадавшие и сильно ли задело автомобиль дипмиссии, читайте в материале.
2022-03-01T08:59+0500
2022-03-01T08:59+0500
2022-03-01T08:59+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В МИД Узбекистана подтвердили информацию о повреждении машины посольства республики — в авто попали осколки снаряда. Ранее СМИ сообщили, что в Харькове осколок снаряда повредил лобовое стекло и боковые зеркала микроавтобуса дипмиссии во время эвакуации граждан из города.Официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов заявил, что транспорт действительно поврежден. Пострадавших среди граждан Узбекистана и дипломатов посольства нет.Узбекистан между тем продолжает эвакуировать сограждан из Украины. В кратчайшие сроки власти республики рассчитывают вывезти более 1,5 тысяч соотечественников. Ранее посольство Узбекистана в Киеве сообщило согражданам, находящимся на Украине, что будет эвакуировать их на родину через украинский Львов и Польшу. В настоящее время на Украине находятся около 4,3 тысячи узбекистанцев.Вывозные спецрейсы Uzbekistan Airways будут осуществляться ежедневно до окончательного вывоза всех граждан Узбекистана, пожелавших вернуться на родину. Посольство Узбекистана обратилось к студентам, обучающимся на Украине >>Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:
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В Харькове в машину посольства Узбекистана попали осколки снаряда — фото
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Информацию уже подтвердили в МИД республики. Все, что известно об инциденте — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В МИД Узбекистана подтвердили информацию о повреждении машины посольства республики — в авто попали осколки снаряда.
Ранее СМИ сообщили, что в Харькове осколок снаряда повредил лобовое стекло и боковые зеркала микроавтобуса дипмиссии во время эвакуации граждан из города.
Официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов заявил, что транспорт действительно поврежден.
"По информации диппредставительства, в ходе решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением безопасности наших граждан, припаркованный микроавтобус Посольства был поврежден шрапнелью", — сообщил
Кабулжанов.
Пострадавших среди граждан Узбекистана и дипломатов посольства нет.
Узбекистан между тем продолжает эвакуировать сограждан из Украины.
В кратчайшие сроки власти республики рассчитывают вывезти более 1,5 тысяч соотечественников. Ранее посольство Узбекистана в Киеве сообщило согражданам, находящимся на Украине, что будет эвакуировать их на родину через украинский Львов и Польшу. В настоящее время на Украине находятся около 4,3 тысячи узбекистанцев.
Вывозные спецрейсы Uzbekistan Airways будут осуществляться ежедневно до окончательного вывоза всех граждан Узбекистана, пожелавших вернуться на родину.
Спецоперация России по защите Донбасса
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.
Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.