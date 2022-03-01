https://uz.sputniknews.ru/20220301/v-xarkove-v-mashinu-posolstva-uzbekistana-popali-oskolki-snaryada--foto-23041074.html

В Харькове в машину посольства Узбекистана попали осколки снаряда — фото

В Харькове в машину посольства Узбекистана попали осколки снаряда — фото

Есть ли пострадавшие и сильно ли задело автомобиль дипмиссии, читайте в материале.

2022-03-01T08:59+0500

2022-03-01T08:59+0500

2022-03-01T08:59+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В МИД Узбекистана подтвердили информацию о повреждении машины посольства республики — в авто попали осколки снаряда. Ранее СМИ сообщили, что в Харькове осколок снаряда повредил лобовое стекло и боковые зеркала микроавтобуса дипмиссии во время эвакуации граждан из города.Официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов заявил, что транспорт действительно поврежден. Пострадавших среди граждан Узбекистана и дипломатов посольства нет.Узбекистан между тем продолжает эвакуировать сограждан из Украины. В кратчайшие сроки власти республики рассчитывают вывезти более 1,5 тысяч соотечественников. Ранее посольство Узбекистана в Киеве сообщило согражданам, находящимся на Украине, что будет эвакуировать их на родину через украинский Львов и Польшу. В настоящее время на Украине находятся около 4,3 тысячи узбекистанцев.Вывозные спецрейсы Uzbekistan Airways будут осуществляться ежедневно до окончательного вывоза всех граждан Узбекистана, пожелавших вернуться на родину. Посольство Узбекистана обратилось к студентам, обучающимся на Украине >>Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:

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