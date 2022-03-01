https://uz.sputniknews.ru/20220301/xot-gorshkom-nazovi-v-kazaxstane-pereimenovali-pravyaschuyu-partiyu--foto-23046269.html

Уже не Nur Otan: в Казахстане переименовали правящую партию — фото

Уже не Nur Otan: в Казахстане переименовали правящую партию — фото

Самой крупной партии в Казахстане, созданной экс-президентом Назарбаевым, дали новое название, чтобы "наполнить ее новым значением".

2022-03-01T12:47+0500

2022-03-01T12:47+0500

2022-03-01T12:50+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На внеочередном съезде партии Nur Otan спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать правящую партию в "Аманат". Об этом передает Sputnik Казахстан.Президент Казахстана, председатель партии Nur Otan Токаев поддержал предложение о рембрендинге.Токаев объяснил, что "Аманат" в переводе означает завет предков, наказ будущим поколениям.Он заявил, что "Аманат" олицетворяет ценности сильной государственности, бескрайние просторы нашей родины, оставленной будущим поколениям предками.Президент отметил, что трансформация партии не может просто ограничиваться переименованием, а должна полностью измениться под запросы общества.Спикер мажилиса добавил, что встречи депутатов в регионах открыли многие проблемы на местах. Казахстанцы жалуются на безработицу, проблему с обеспечением питьевой водой и подорожание продуктов.Глава государства также поручил активу партии "Аманат" стать кузницей кадров.Внеочередной XXII съезд партии Nur Otan проходит в онлайн-формате. В ходе мероприятия депутаты собираются обсуждать приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии.История партииПартия создали в 1999 году, 1 марта 1999 года состоялся первый учредительный съезд Республиканской политической партии "Отан". Председателем партии стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2000 году партия создала молодежное крыло "Жас Отан". В 2006 году РПП "Отан" переименовали в Народно-демократическую партию "Нур Отан".18 октября 2013 года на внеочередном съезде НДП "Нур Отан" приняли решение о ребрендинге партии: НДП "Нур Отан" переименовали в партию "Нұр Отан".В 2019 году партия провела очередной ребрендинг, приняли программу партии до 2030 года "Общество благополучия: 10 целей десятилетия".28 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально стал новым председателем правящей партии Nur Otan.Напомним, первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев ушел в отставку 19 марта 2019 года. Новым президентом избрали тогда еще спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, который впоследствии одержал победу на внеочередных президентских выборах.Несмотря на уход с поста главы государства, Назарбаев продолжал занимать ряд других важных должностей. В ноябре 2021 года Назарбаев заявил, что "будет важным, если партию Nur Otan будет возглавлять президент страны". Читайте также:Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и НазарбаевымКазахстан готов принять у себя переговоры России и Украины

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казахстан, партия, нурсултан назарбаев