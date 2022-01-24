Ситуация в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и Назарбаевым
16:36 24.01.2022 (обновлено: 16:41 24.01.2022)
© Sputnik / Владислав ВодневПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) и экс-президент Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Владислав Воднев
Эксперты анализируют, из-за чего произошли беспорядки в Казахстане в начале января. Выводы неоднозначные. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Конфликт элит в Казахстане действительно был, однако не между экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и действующим лидером Касым-Жомартом Токаевым.
Такого мнения придерживается политолог Данияр Ашимбаев, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на его интервью.
"У многих была уверенность, что Токаев — "транзитный президент". Но передача поста председателя партии Nur Otan показала, что это не так. Потому что этот пост дает власть и над мажилисом, и над правительством. И, главное, означает, что Токаев будет баллотироваться на выборах 2024 года", — заявил эксперт.
По его словам, в Казахстане были и есть фигуры, которые хотели бы, чтобы на президентских выборах 2024 года победил не Токаев.
"Когда стало ясно, что Назарбаев такой вариант не рассматривает и продолжает придерживаться своего решения, то это, возможно, спровоцировало волну протестов, с которой мы столкнулись. Так что конфликт элит был, но не было конфликта между Назарбаевым и Токаевым, как сейчас пытаются представить", — добавил Ашимбаев.
Политолог убежден, что, кроме родственников Назарбаева, были и другие фигуры, заинтересованные в том, чтобы обеспечить свое политическое будущее.
Например, это бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, которого сейчас подозревают в госизмене и попытке госпереворота.
Ашимбаев отметил, что Токаев одержал победу над бандитами, однако некоторые пытаются представить это как победу Токаева над Назарбаевым.
"Но эта победа — победа и Назарбаева. Потому что именно его преемник и его курс остались в целостности. А преемник показал себя сильным лидером, который может повести страну вперед — то есть сделал именно то, в чем Назарбаев и был заинтересован. Так что это победа выбора Назарбаева", — заключил политолог.
Недавнее обращение Назарбаева к казахстанцам
Экс-президент отметил, что произошедшая трагедия стала уроком для всей республики.
Об этом Назарбаев заявил на прошлой неделе во время обращения к народу Казахстана.
"Я в 2019 году передал полномочия президента Касыму-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", — заявил экс-президент.
Бывший лидер подчеркнул: Касым-Жомарт Токаев "обладает всей полнотой власти", возглавляет Совет безопасности и скоро будет избран председателем партии "Нур Отан".
"Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — подчеркнул Назарбаев.
Экс-президент заявил: страна обязательно пройдет через кризис и "станет еще сильнее".
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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