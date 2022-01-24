https://uz.sputniknews.ru/20220124/politolog-konflikt-v-kazaxstane-byl-no-ne-mejdu-tokaevym-i-nazarbaevym-22351928.html

Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и Назарбаевым

Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и Назарбаевым

Из-за чего произошли беспорядки в Казахстане в начале января? Эксперты пришли к неоднозначным выводам. Подробности — в материале.

2022-01-24T16:36+0500

2022-01-24T16:36+0500

2022-01-24T16:41+0500

ситуация в казахстане

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

казахстан

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Конфликт элит в Казахстане действительно был, однако не между экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и действующим лидером Касым-Жомартом Токаевым. Такого мнения придерживается политолог Данияр Ашимбаев, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на его интервью. "У многих была уверенность, что Токаев — "транзитный президент". Но передача поста председателя партии Nur Otan показала, что это не так. Потому что этот пост дает власть и над мажилисом, и над правительством. И, главное, означает, что Токаев будет баллотироваться на выборах 2024 года", — заявил эксперт. По его словам, в Казахстане были и есть фигуры, которые хотели бы, чтобы на президентских выборах 2024 года победил не Токаев.Политолог убежден, что, кроме родственников Назарбаева, были и другие фигуры, заинтересованные в том, чтобы обеспечить свое политическое будущее. Например, это бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, которого сейчас подозревают в госизмене и попытке госпереворота.Ашимбаев отметил, что Токаев одержал победу над бандитами, однако некоторые пытаются представить это как победу Токаева над Назарбаевым.Недавнее обращение Назарбаева к казахстанцамЭкс-президент отметил, что произошедшая трагедия стала уроком для всей республики. Об этом Назарбаев заявил на прошлой неделе во время обращения к народу Казахстана.Бывший лидер подчеркнул: Касым-Жомарт Токаев "обладает всей полнотой власти", возглавляет Совет безопасности и скоро будет избран председателем партии "Нур Отан". Экс-президент заявил: страна обязательно пройдет через кризис и "станет еще сильнее".С чем Назарбаев обратился к народу Казахстана — полное видео >>Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане >>Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене >>

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нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, казахстан