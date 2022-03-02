https://uz.sputniknews.ru/20220302/amerikanskie-voyska-ne-budut-uchastvovat-v-konflikte-na-ukraine-23073604.html

Американские войска не будут участвовать в конфликте на Украине

Американские войска не будут участвовать в конфликте на Украине

О заявлениях Байдена по тактике вооруженных сил США читайте в материале.

2022-03-02T11:47+0500

2022-03-02T11:47+0500

2022-03-02T11:51+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

конфликт

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/02/23075800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4dd3ec0353ff70544324fa94e9b02018.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу заявил, что американские войска сейчас не участвуют и не собираются в дальнейшем вступать в конфликт с российскими военными на территории Украины.Об этом сообщает РИА Новости. Байден уточнил, что сухопутные войска, авиационные эскадрильи и боевые корабли призваны охранять границы НАТО, включая Румынию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.Президент заявил, что США вместе с союзниками "будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО" в случае вторжения России в их пространство.Ранее Байден объявил, что США вслед за другими странами закрывают воздушное пространство для всех самолётов из России, включая чартерные рейсы, для еще большей изоляции и давления на российскую экономику.До этого небо для всех российских самолетов закрыл Европейский союз. А также Boeing прекратил техподдержку российских авиакомпаний.Президент Росси Владимир Путин 21 февраля по просьбе ДНР и ЛНР подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, собираются провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", отдать под суд военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, отмечал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокировали с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ главенствует в воздушном пространстве над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. В это время украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Читайте также:Запад открыл век нового варварстваУзбекистан эвакуировал из Украины свыше тысячи своих граждан — видео

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, сша, конфликт, джо байден