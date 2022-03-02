https://uz.sputniknews.ru/20220302/chinovnikam-uzbekistana-mogut-zapretit-imet-imuschestvo-za-rubejom-23086255.html

Чиновникам Узбекистана могут запретить иметь имущество за рубежом

Чиновникам Узбекистана могут запретить иметь имущество за рубежом

Госслужащих Узбекистана ограничат в деятельности, разрешив им заниматься лишь педагогической, научной и творческой.

2022-03-02T15:49+0500

2022-03-02T15:49+0500

2022-03-02T15:49+0500

общество

чиновники

имущество

законопроект

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента утвердили законопроект о государственной службе в Узбекистане. Документ предполагает ряд ограничений для чиновников. Если закон вступит в силу, то им придется регулярно отчитываться о своих доходах, сообщил в своем информационном ресурсе депутат Дониёр Ганиев.В проекте документа сформулированы и другие запреты для госслужащих. К примеру, им нельзя будет занимать должность, если они состоят в родственных отношениях или браке с кем-то из государственных лиц. Кроме того, запрещается заниматься любой оплачиваемой деятельностью помимо педагогической, научной и творческой. Ограничения коснутся, в частности, предпринимательской деятельности.Чиновникам нельзя будет также получать вознаграждения или подарки от физических и юридических лиц с использованием своего положения или в обмен на выполнение своих должностных обязанностей.Запрещено также иметь гражданство иностранного государства, а также счета в зарубежных банках, владеть недвижимостью и другим имуществом за пределами страны.Пока проект утвердили только в Законодательной палате Олий Мажлиса. Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат.Читайте также:В Налоговый кодекс Узбекистана планируют внести изменения >>Таможенники начнут декларировать свои доходы и имущество >>

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чиновники, имущество, законопроект