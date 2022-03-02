https://uz.sputniknews.ru/20220302/chto-seychas-proisxodit-v-donbasse--glavnoe-23076476.html

Что сейчас происходит в Донбассе — главное

Что сейчас происходит в Донбассе — главное

О том, что произошло во время обстрела в ЛНР, Донецке и о сдавшихся ВСУ, читайте в материале.

2022-03-02T13:20+0500

2022-03-02T13:20+0500

2022-03-02T13:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

милиция

обстрел

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. На территории народной республики освободили 40 населённых пунктов от украинских войск.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на народную милицию Луганской народной республики (НМ ЛНР).За текущие сутки украинские силовики девять раз обстреливали семь населенных пунктов на территорию ЛНР, сообщается в Telegram-канале НМ ЛНР.А также 34 военнослужащих ВСУ сложили оружие и перешли на сторону республики. Пять из них находятся в медицинском учреждении, им оказывают помощь, говорится в сообщении.До этого в столице Донецкой народной республики произошел ночной обстрел со стороны ВСУ.В Кировском районе повреждена газовая труба, позже она загорелась. Инцидент случился на улице Кирова, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."Донецкий спортивный комплекс "Дельфин" <…>: повреждена стена 1,5 м2; Городская клиническая больница №21 <…>: повреждена кровля, остекление; школа № 71 <…>: повреждено остекление", — говорится в сообщении.В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к россиянам президент обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с ЛНР и ДНР.Российский лидер подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести украинских властей. Президент также призвал украинские войска "сложить оружие и идти домой".Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает, заявили в Минобороны России.Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных развивают наступление и уже взяли под контроль десятки населенных пунктов.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что все предыдущие годы Запад игнорировал преступления киевского режима против жителей Донбасса.Читайте также:Слёзы и отчаяние: Донбасс в лицах его жителей — фотоАмериканские войска не будут участвовать в конфликте на Украине

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лнр, милиция, обстрел