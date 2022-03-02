https://uz.sputniknews.ru/20220302/djo-bayden-po-oshibke-nazval-ukraintsev-irantsami--video-23071775.html
Джо Байден по ошибке назвал украинцев иранцами — видео
Джо Байден по ошибке назвал украинцев иранцами — видео
Кадры "ляпа" президента США уже разлетелись по Сети. Это не первый подобный курьез.
2022-03-02T10:23+0500
2022-03-02T10:23+0500
2022-03-02T10:24+0500
в мире
джо байден
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден по ошибке назвал украинцев иранцами. Американский лидер допустил оговорку, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".Глава Белого дома часто попадает в неоднозначные ситуации: в середине февраля он перепутал Афганистан сначала с Украиной, а затем с Ираком.Оговорился президент США, когда объяснял, что решение покинуть страну после 20-летней военной кампании было абсолютно верным.Впрочем, Байден — не единственный, кто допускает серьезные оговорки. На прошлой неделе спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала страны и сообщила об окруженной российскими войсками Венгрии. Курьез случился на еженедельной пресс-конференции во время рассказа Пелоси о российской угрозе странам Восточной Европы. Читайте также:
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джо байден
Джо Байден по ошибке назвал украинцев иранцами — видео
10:23 02.03.2022 (обновлено: 10:24 02.03.2022) Подписаться на
Американский лидер часто попадает в неоднозначные ситуации. Сам он не раз называл себя "машиной ляпов".
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден по ошибке назвал украинцев иранцами.
Американский лидер допустил оговорку, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".
Глава Белого дома часто попадает в неоднозначные ситуации: в середине февраля он перепутал Афганистан сначала с Украиной, а затем с Ираком.
Оговорился президент США, когда объяснял, что решение покинуть страну после 20-летней военной кампании было абсолютно верным.
Впрочем, Байден — не единственный, кто допускает серьезные оговорки.
На прошлой неделе спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала страны и сообщила об окруженной российскими войсками Венгрии.
Курьез случился на еженедельной пресс-конференции во время рассказа Пелоси о российской угрозе странам Восточной Европы.