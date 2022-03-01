https://uz.sputniknews.ru/20220301/twitter-nachal-oxotu-na-vedm--agentstvo-sputnik--23053290.html

Twitter начал "охоту на ведьм" — агентство Sputnik

Twitter начал "охоту на ведьм" — агентство Sputnik

О маркировке "твиттером" аккаунтов сотрудников агентства Sputnik, приостановке работы каналов Sputnik в YouTube во Франции и о других блокировках читайте в материале.

2022-03-01T17:40+0500

2022-03-01T17:40+0500

2022-03-01T17:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

twitter

sputnik

маркировка

блокировка

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Сервис микроблогов Twitter стал помечать аккаунты людей, которые работают в информационном агентстве Sputnik, заявила пресс-служба агентства."Соцсеть присылает сотрудником агентства такие сообщения: "Twitter присваивает учетным записям, которые находятся в ведении государственных СМИ, специальные отметки, чтобы предоставить более полный контекст и обеспечить прозрачность. Мы определили, что ваша учетная запись принадлежит государственному изданию, и присвоили ей такую отметку", — отмечается в сообщении.Эти действия в Sputnik назвали "очередным возмутительным шагом со стороны американской соцсети, "охотой на ведьм" и прямым преследованием журналистов."C нетерпением ждем клейма на аккаунтах журналистов BBC, DW и других западных государственных СМИ", — подчеркнули в пресс-службе агентства.Ранее Агентство Sputnik France сообщило, что работу каналов Sputnik в YouTube уже остановили во Франции, но Telegram-канал еще доступен.До этого стало известно, что Google объявил о немедленной блокировке в Европе YouTube-каналов, связанных с RT и Sputink.А также стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов, несмотря на требование Роскомнадзора.В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки, ведомство решило включить туда Netflix, когда подписку на него оформили более 100 тысяч россиян. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас".В последние недели обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Киев превращается в ДубайВидео: главное, о чем договорились делегации России и Украины

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