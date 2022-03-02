https://uz.sputniknews.ru/20220302/matvienko-o-rossiyskix-sanktsiyax-samoe-glavnoe--vsem-vklyuchit-mozgi-23087852.html

Матвиенко о российских санкциях: "Самое главное — всем включить мозги"

Матвиенко о российских санкциях: "Самое главное — всем включить мозги"

Матвиенко обратилась к бизнесу, призвала всех "включить мозги" и не допустить паники в условиях санкций.

2022-03-02T17:09+0500

2022-03-02T17:09+0500

2022-03-02T17:09+0500

россия

санкции

валентина матвиенко

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/01/20326181_0:161:3013:1855_1920x0_80_0_0_72bb396ecf7f678e6f82fff11673da3e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила всех активно включиться в работу в сегодняшних условиях глобальных санкций, проанализировать все возможные ресурсы страны и не допустить паники.Об этом сообщает РИА Нвости."В условиях беспрецедентных санкций в отношении России самое главное — всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", — сказала спикер Совфеда.Спикер Совфеда заявила, что в кратчайшие сроки надо принять решение, как эффективнее всего дать отпор этому беспрецедентному санкционному давлению, и какие дополнительные ресурсы использовать.В нынешней непростой обстановке важно не дать воспользоваться этой ситуацией непорядочным предпринимателям, для которых по-прежнему главным в жизни является прибыль, подчеркнула Матвиенко."Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику нашей страны", — заключила она на заседании Совфеда.Новые санкции в отношении России страны Запада инициировали в минувшие выходные. Под ограничения со стороны США и Великобритании подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Они предполагают блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран.В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США должны были закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые переводы с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".В связи с ситуацией Сбербанк в среду принял решение вообще уйти с европейского рынка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас, а ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.Очередные западные рестрикции последовали после того, как Россия объявила о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Ситуация там обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Американские энергетики просят исключить российский уран из-под санкцийКакие страны ввели санкции против России— фото

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкции, валентина матвиенко, бизнес