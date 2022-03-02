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Мирзиёев предложил новый способ борьбы с должниками по алиментам
Мирзиёев предложил новый способ борьбы с должниками по алиментам
На сегодняшний день в Узбекистане обязаны платить алименты свыше 290 тысяч мужчин, 172 тысячи из которых не выполняют свои обязательства.
2022-03-02T17:03+0500
2022-03-02T17:03+0500
2022-03-02T17:03+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане будет создан Фонд выплаты алиментов, заявил президент Шавкат Мирзиёев во вторник на видеоселекторном совещании, посвященном совершенствованию системы поддержки женщин.Как отметил глава государства, фонд будет создан уже к 1 июля этого года при Бюро принудительного исполнения. На его счет будут зачислены первоначальные 50 миллиардов сумов.Эти деньги пойдут на выплату алиментов, которые не могут быть взысканы в течение трех месяцев. Восполнять эти траты Бюро будет за счет должников в принудительном порядке.Как отмечалось на совещании, на сегодняшний день в стране обязаны платить алименты свыше 290 тысяч мужчин, 172 тысячи из которых не выполняют свои обязательства. В связи с этим общая задолженность превысила 115 миллиардов сумов.Новая система позволит гарантировать выплаты по алиментам, подчеркнул президент.Читайте также:Сколько алиментов взыскали с неплательщиков в 2021 году>>Власти Узбекистана ограничат должников по алиментам в праве на вождение авто>>
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мирзиёев, борьба, должники, алименты, узбекистан
Мирзиёев предложил новый способ борьбы с должниками по алиментам
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На сегодняшний день в Узбекистане обязаны платить алименты свыше 290 тысяч мужчин, 172 тысячи из которых не выполняют свои обязательства.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
В Узбекистане будет создан Фонд выплаты алиментов, заявил
президент Шавкат Мирзиёев во вторник на видеоселекторном совещании, посвященном совершенствованию системы поддержки женщин.
Как отметил глава государства, фонд будет создан уже к 1 июля этого года при Бюро принудительного исполнения. На его счет будут зачислены первоначальные 50 миллиардов сумов.
Эти деньги пойдут на выплату алиментов, которые не могут быть взысканы в течение трех месяцев. Восполнять эти траты Бюро будет за счет должников в принудительном порядке.
Как отмечалось на совещании, на сегодняшний день в стране обязаны платить алименты свыше 290 тысяч мужчин, 172 тысячи из которых не выполняют свои обязательства. В связи с этим общая задолженность превысила 115 миллиардов сумов.
Новая система позволит гарантировать выплаты по алиментам, подчеркнул президент.