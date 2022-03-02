https://uz.sputniknews.ru/20220302/neskolko-rossiyskix-bankov-otklyuchili-ot-sistemy-swift--spisok-23090023.html

Несколько российских банков отключили от системы SWIFT — список

Несколько российских банков отключили от системы SWIFT — список

В ВТБ объяснили клиентам, как отключение от системы SWIFT отразится на их обслуживании в России.

2022-03-02T17:21+0500

2022-03-02T17:21+0500

2022-03-02T17:21+0500

экономика

банки

втб

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков. Соответствующий список опубликован на сайте Евросоюза и оказался в распоряжении РИА Новости.В перечень вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.В ЕС объяснили введение жестких санкций обострением ситуации на Украине.В ВТБ заверили своих клиентов, что отключение от системы SWIFT никак не отразится на их обслуживании в России. Это решение не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами ВТБ, заявили в банке. Переводы за рубеж физическим лицам-клиентам ВТБ в связи с санкциями сейчас уже недоступны.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.Читайте также:Китай не поддержал отключение России от SWIFT >>В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством >>

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