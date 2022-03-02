https://uz.sputniknews.ru/20220302/proizvoditelyam-selxoz-produktsii-vyplatyat-subsidii-23070759.html

Производителям сельхозпродукции выплатят субсидии

Производителям сельхозпродукции выплатят субсидии

О том, при каком условии производителям сельхоз продукции дадут субсидии, читайте в материале.

2022-03-02T10:40+0500

2022-03-02T10:40+0500

2022-03-02T10:57+0500

общество

узбекистан

технологии

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил меры по внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.В документе указано, что недочеты в производстве, поставках, закупках, проектировании и установке на местах водосберегающих ирригационных систем, а также недостаток навыков в данном направлении у отдельных производителей сельскохозяйственной продукции являются причинами запоздалого внедрения этих технологий.В 2022 году внедрят водосберегающие технологии на площади 478 тысяч гектаров. В частности, на площадях:Особое внимание уделят размещению водосберегающих технологий прежде всего в головной части крупных водопроводных и водозаборных сетей по принципу "один канал – одна система".Водосбережение поддержат субсидиямиСубсидии предоставят на покрытие:При этом средства дадут при условии, что использовать внедренные водосберегающие системы орошения будут не менее пяти лет.Планируют также разработать Единый электронный реестр подрядных организаций, качественно выполнивших работы по внедрению водосберегающих технологий в прошлые годы и полностью соответствующих требованиям свободной конкуренции в условиях рыночной экономики, Тоmchi-reestr.Поскольку механизмы государственной поддержки синхронизировали с современными требованиями только в 2021 году, водосберегающие технологии внедрили на площади 433 тысяч гектаров, и общий показатель их эксплуатации составил 17 процентов орошаемых площадей.Читайте также:Ждет ли Узбекистан дефицит воды в 2040 году — мнение экспертовЭксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана

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