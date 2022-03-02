https://uz.sputniknews.ru/20220302/sobyanin-zayavil-o-xakerskix-atakax-na-uchrejdeniya-i-biznes-moskvy-23067262.html
Собянин заявил о хакерских атаках на учреждения и бизнес Москвы
Собянин заявил о хакерских атаках на учреждения и бизнес Москвы
Об угрозах украинских националистов и о заявлениях мэра читайте в материале.
2022-03-02T10:00+0500
2022-03-02T10:00+0500
2022-03-02T10:04+0500
бизнес
мэр
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Москве в адрес городского бизнеса поступают угрозы. Руководителям и владельцам различных магазинов, ресторанов, гостиниц на сайты их предприятий потоками приходят фейки, жалобы. Им угрожают расправой и даже убийством.Все это происходит с теми владельцами, которые не выступают против военной операции на Украине.Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.По его словам, за беспрерывными хакерскими атаками стоят профессионалы и крупные структуры. И все это происходит на фоне экономических санкций, которые приносят ущерб не столько государству, сколько обычным людям.Мэр Москвы подчеркнул, что городские власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить привычную работу города и защитить москвичей."Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане", — сказал Собянин.Все попытки организовать уличные беспорядки немедленно будут пресекаться.Мэр отметил, что внешние враги не страшны, когда народ сплочен. Все городские программы поэтапно реализуют, город продолжит развиваться. "Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", — заключил мэр.Ситуация в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Сайт посольства Узбекистана на Украине подвергся кибератаке — фотоАгентство Sputnik отреагировало на запрет вещания в Евросоюзе
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бизнес, мэр, москва
Собянин заявил о хакерских атаках на учреждения и бизнес Москвы
10:00 02.03.2022 (обновлено: 10:04 02.03.2022) Подписаться на
Сайты московских компаний столкнулись с беспрерывными DDoS-атаками из-за рубежа, из цель — "создать атмосферу хаоса", подчеркнул Собянин.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Москве в адрес городского бизнеса поступают угрозы. Руководителям и владельцам различных магазинов, ресторанов, гостиниц на сайты их предприятий потоками приходят фейки, жалобы. Им угрожают расправой и даже убийством.
Все это происходит с теми владельцами, которые не выступают против военной операции на Украине.
Об этом сообщили
в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
"Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывныеddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака", — заявил Сергей Собянин.
По его словам, за беспрерывными хакерскими атаками стоят профессионалы и крупные структуры. И все это происходит на фоне экономических санкций, которые приносят ущерб не столько государству, сколько обычным людям.
Мэр Москвы подчеркнул, что городские власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить привычную работу города и защитить москвичей.
"Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане", — сказал Собянин.
Все попытки организовать уличные беспорядки немедленно будут пресекаться.
Мэр отметил, что внешние враги не страшны, когда народ сплочен.
"Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", — добавил московский градоначальник.
Все городские программы поэтапно реализуют, город продолжит развиваться.
"Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", — заключил мэр.
Ситуация в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.