https://uz.sputniknews.ru/20220302/v-samarkande-postroyat-zakrytyy-velotrek-23083510.html

В Самарканде построят закрытый велотрек

В Самарканде построят закрытый велотрек

Совсем скоро специалисты подготовят проектное предложение, выберут точное место строительства.

2022-03-02T15:02+0500

2022-03-02T15:02+0500

2022-03-02T15:02+0500

спорт

велоспорт

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1093/89/10938958_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_60cb422b1e660685e349f503af5e64a3.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Самаркандском районе Самаркандской области в скором времени появится велотрек закрытого типа, где можно будет проводить республиканские и международные соревнования, а спортсмены смогут готовиться к выступлению на предстоящих Азиатских и Олимпийских играх.Кроме того, в новом сооружении оборудуют общежитие, столовую, тренажерный зал, медицинский пункт, мастерскую по ремонту велосипедов, помещение для их хранения, раздевалки и душевые. Все это предусмотрено программой развития видов велоспорта в 2021-2022 годах.Детали проекта хоким области Эркинжон Турдимов уже обсудил с представителями немецкой компанией "Velo Track GmbH & Co. KG", которые займутся строительством комплекса, сообщает "Samcity.uz".Специалисты подготовят проектное предложение, выберут точное место строительства.Читайте также:В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов >>В Узбекистане впервые провели веломарафон для дошколят >>

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

велоспорт, самарканд