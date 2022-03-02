https://uz.sputniknews.ru/20220302/v-samarkande-postroyat-zakrytyy-velotrek-23083510.html
В Самарканде построят закрытый велотрек
В Самарканде построят закрытый велотрек
Совсем скоро специалисты подготовят проектное предложение, выберут точное место строительства.
2022-03-02T15:02+0500
2022-03-02T15:02+0500
2022-03-02T15:02+0500
спорт
велоспорт
самарканд
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Самаркандском районе Самаркандской области в скором времени появится велотрек закрытого типа, где можно будет проводить республиканские и международные соревнования, а спортсмены смогут готовиться к выступлению на предстоящих Азиатских и Олимпийских играх.Кроме того, в новом сооружении оборудуют общежитие, столовую, тренажерный зал, медицинский пункт, мастерскую по ремонту велосипедов, помещение для их хранения, раздевалки и душевые. Все это предусмотрено программой развития видов велоспорта в 2021-2022 годах.Детали проекта хоким области Эркинжон Турдимов уже обсудил с представителями немецкой компанией "Velo Track GmbH & Co. KG", которые займутся строительством комплекса, сообщает "Samcity.uz".Специалисты подготовят проектное предложение, выберут точное место строительства.Читайте также:В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов >>В Узбекистане впервые провели веломарафон для дошколят >>
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велоспорт, самарканд
В Самарканде построят закрытый велотрек
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Совсем скоро специалисты подготовят проектное предложение, выберут точное место строительства.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Самаркандском районе Самаркандской области в скором времени появится велотрек закрытого типа, где можно будет проводить республиканские и международные соревнования, а спортсмены смогут готовиться к выступлению на предстоящих Азиатских и Олимпийских играх.
Кроме того, в новом сооружении оборудуют общежитие, столовую, тренажерный зал, медицинский пункт, мастерскую по ремонту велосипедов, помещение для их хранения, раздевалки и душевые. Все это предусмотрено программой развития видов велоспорта в 2021-2022 годах.
Детали проекта хоким области Эркинжон Турдимов уже обсудил с представителями немецкой компанией "Velo Track GmbH & Co. KG", которые займутся строительством комплекса, сообщает
"Samcity.uz".
Специалисты подготовят проектное предложение, выберут точное место строительства.
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