https://uz.sputniknews.ru/20220302/v-tashkente-sozdadut-otdelnyy-universitet-dlya-studentok--prezident-23080232.html

В Ташкенте создадут отдельный университет для студенток – президент

В Ташкенте создадут отдельный университет для студенток – президент

Глава республики пообещал компенсировать из госбюджета сумму контрактов девушек, обучающихся в магистратуре.

2022-03-02T14:23+0500

2022-03-02T14:23+0500

2022-03-02T14:23+0500

общество

университет

президент

студентка

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент анонсировал создание в Ташкенте отдельного университета для женщин. Соответствующее объявление было озвучено в ходе видеоселекторного совещания, участники которого говорили о поддержке женщин. Планируется принять новую программу женского образования, рассчитанную на 2022-2026 годы. В ее рамках в Ташкенте появится отдельный Текстильный университет на основе государственно-частного партнерства. Получать образование в нем будут только девушки.В регионах будут открыты техникумы университета с участием хлопково-текстильных и шерстяных кластеров.Чтобы оплатить обучение по контракту со следующего учебного года девушки смогут получить беспроцентный кредит на 7 лет. На эти цели в 2022-ом банкам выделят 1 триллион 800 млрд сумов, а в ближайшие пять лет – 8 триллионов сумов.Кроме того государство компенсирует из бюджета сумму контрактов девушек, обучающихся в магистратуре. Контракты на обучение студенток из малообеспеченных семей, а также студенток-сирот, будут оплачиваться за счет местных бюджетов.А чтобы увеличить количество женщин-ученых ежегодно будет выделяться не менее 300 квотированных мест для поступления в докторантуру.Читайте также:Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах >>Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей >>

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университет, президент, студентка