https://uz.sputniknews.ru/20220303/banki-uzbekistana-nachali-kuplyu-prodaju-rubley-v-obmennikax-23126023.html

Банки Узбекистана начали куплю-продажу рублей в обменниках

Банки Узбекистана начали куплю-продажу рублей в обменниках

В банках разница между курсами покупки и продажи рубля на этой неделе составляла уже два раза — на 3 марта это 60 и 120 сумов соответственно.

2022-03-03T20:17+0500

2022-03-03T20:17+0500

2022-03-03T20:17+0500

экономика

рубль

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Банки Узбекистана начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ страны рекомендовал "отпустить" курс российской валюты, передает РИА Новости.С понедельника цена рубля резко упала на 35,02 сума и составила 93,04 сума (минус 28,3%). В декабре прошлого года на Узбекской валютной бирже был введен инструмент "рубль/сум", однако к 3 марта сделок по этой валютной паре зафиксировано не было. В банках разница между курсами покупки и продажи рубля на этой неделе составляла уже два раза — на 3 марта это 60 и 120 сумов соответственно.Официально запрета на покупку-продажу рублей в обменниках в Узбекистане не было, но банки редко пользовались этой возможностью, либо ставили большую разницу между курсами покупки и продажи, что было невыгодно гражданам.Ранее ЦБ Узбекистана рекомендовал банкам страны устанавливать курс рубля к национальной валюте – сум в соответствии с текущими международными котировками для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.Ранее в ЦБ республики говорили, что регулятор не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, при этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако, в отличие от соседнего Таджикистана, переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Читайте также: ЦБ Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине >>Курс рубля в Узбекистане остается стабильным – ЦБ >>

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рубль, центральный банк республики узбекистан