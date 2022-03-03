https://uz.sputniknews.ru/20220303/ekspert-otsenil-chto-stanet-s-denejnymi-perevodami-mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-23111462.html

Эксперт оценил, что станет с денежными переводами между Россией и Узбекистаном

Эксперт оценил, что станет с денежными переводами между Россией и Узбекистаном

Вот уже несколько дней банки сталкиваются со сбоями в работе систем переводов между Узбекистаном и Россией. Когда все снова наладится? Читайте в обзоре.

2022-03-03T13:49+0500

2022-03-03T13:49+0500

2022-03-03T13:49+0500

экономика

денежные переводы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев дал прогноз о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время. Вот уже несколько дней банки Узбекистана сталкиваются со сбоями в работе систем переводов денежных средств между Узбекистаном и Россией. Одним из первых о проблемах официально заявил банк Apelsin. Сбои наблюдались и в других коммерческих банках. Пути решения этой проблемы и сроки стабилизации ситуации корреспонденту Sputnik назвал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев. По его мнению, затруднения с переводами и конвертацией валют будут ощущаться еще месяц после отключения некоторых банков России от международной финансовой системы SWIFT. Он убежден, что экономические санкции Запада только способствуют росту популярности альтернативных международных финансовых организаций, которые поддерживают взаиморасчёты в национальных валютах.Ранее пресс-секретарь Центрального банка Узбекистана Акмал Назаров рассказал корреспонденту Sputnik, что специалисты Центробанка внимательно следят за ситуацией и корректируют свои действия по мере необходимости. По словам Нариманова, работает множество систем денежных переводов из России в Узбекистан. В случае перебоев в работе одной из них, можно выбрать альтернативный вариант.Банк Apelsin приостановил переводы из России, а Hamkorbank — восстановил >>Так, "InfinBANK" сообщил, что получить или отправить денежный перевод можно сразу через несколько систем — "Золотая корона", "Contact", "Western Union", "Юнистрим" и "MoneyGram". Они работают в штатном режиме, но стабильность функционирования зависит от внешних факторов, уточнили в банке.Пресс-секретарь государственного банка "Асака" проинформировал корреспондента Sputnik, что все системы банковских переводов работают без перебоев.Напомним: западные страны 24 февраля объявили о санкциях в отношении России за военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.Читайте также:

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денежные переводы, узбекистан