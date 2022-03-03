https://uz.sputniknews.ru/20220303/kak-sanktsii-povliyali-na-nabor-grajdan-uzbekistana-na-stroyki-rossii-23091097.html

Как санкции повлияли на набор граждан Узбекистана на стройки России

Как санкции повлияли на набор граждан Узбекистана на стройки России

По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работали более 1 миллиона узбекистанцев.

2022-03-03T08:29+0500

2022-03-03T08:29+0500

2022-03-03T09:18+0500

общество

санкции

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Программа по организованному набору граждан Узбекистана на стройки в России продолжает функционировать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.По его оценке, в настоящий момент для работы на российских стройках уже отобрано более 6 тысяч узбекистанцев.Представитель агентства отметил, что в начале года в программе была пауза из-за новогодних праздников. В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесены в Узбекистан:Все затраты лягут на заказчиков.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Читайте также:

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