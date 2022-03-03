https://uz.sputniknews.ru/20220303/putin-zadachi-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-budut-vypolneny-23125276.html

Путин: задачи спецоперации России на Украине будут выполнены

Путин: задачи спецоперации России на Украине будут выполнены

Путин призвал своего французского коллегу подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины.

2022-03-03T19:09+0500

2022-03-03T19:09+0500

2022-03-03T19:09+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

украина

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны говорили о ситуации на Украине. Российский лидер заявил, что задачи специальной военной операции РФ будут выполнены в любом случае, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.При этом глава России подчеркнул, что попытки Киева выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в переговорной позиции Москвы появятся дополнительные требования.Путин подробно изложил принципиальные условия в контексте переговоров с представителями Киева, подтвердив, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины. С территории этой страны не должна исходить угроза в отношении РФ.В разговоре Путин также подтвердил готовность работать с зарубежными партнерами для решения гуманитарных проблем и призвал своего коллегу подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины.Что происходит в ДонбассеРоссия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Спецоперация на Украине, санкции и ответ НАТО: главное из интервью Лаврова >>США установили ракеты на границах России — Путин начал действовать >>

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владимир путин, украина