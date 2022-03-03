https://uz.sputniknews.ru/20220303/spetsoperatsiya-na-ukraine-sanktsii-i-otvet-nato-glavnoe-iz-intervyu-lavrova-23115620.html
Спецоперация на Украине, санкции и ответ НАТО: главное из интервью Лаврова
Спецоперация на Украине, санкции и ответ НАТО: главное из интервью Лаврова
Глава МИД России дал большое интервью иностранным СМИ. Все главные тезисы — в материале.
2022-03-03T16:15+0500
2022-03-03T16:15+0500
2022-03-03T16:15+0500
россия
санкции
украина
запад
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22427401_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_7b0f9c0051f8b17d1f22ceb487850ed8.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью российским и иностранным СМИ.Министр ответил на самые острые и волнующие вопросы из международной повестки —спецоперация России по демилитаризации Украины, санкционная война Запада, гарантии безопасности и судьба отношений Москвы с Евросоюзом и США.Основные тезисы из интервью Лаврова:Накануне глава МИД заявил, что Киев тянет время на переговорах с Москвой по указаниям США, а Россия готова ко второму раунду.По словам Лаврова, народ Украины выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности страны. Также он обратил внимание на то, что принадлежность Крыма не обсуждается — это часть России.Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Запад отказался обсуждать с Москвой формирование новой архитектуры европейской безопасности.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22427401_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a75f6b5ec0517df454086800393540a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
санкции, украина, запад, сергей лавров
Спецоперация на Украине, санкции и ответ НАТО: главное из интервью Лаврова
Подписаться на
Министр также отдельно остановился на теме ядерной войны. Собрали все основные тезисы в материале.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью российским и иностранным СМИ.
Министр ответил на самые острые и волнующие вопросы из международной повестки —спецоперация России по демилитаризации Украины, санкционная война Запада, гарантии безопасности и судьба отношений Москвы с Евросоюзом и США.
Основные тезисы из интервью Лаврова:
Санкции Запада против России — это "налог на независимость". Не так много стран в мире еще могут позволить себе проводить самостоятельную политику;
Тема ядерной войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию;
Интересы России постоянно ущемлялись самым грубым образом, создавая угрозы физической безопасности. Заявления об оборонительном характере НАТО — "разговоры в пользу бедных";
На стороне Киева сейчас воюют настоящие убийцы;
Россия подтверждает, что готова к переговорам по Украине;
Решать вопрос о будущем Украины должны живущие там народы;
Москва не оправдывает никакие действия, которые приводят к гибели гражданских лиц;
Москва не ощущает политического одиночества;
Решение по ситуации с Украиной будет найдено.
Накануне глава МИД заявил, что Киев тянет время на переговорах с Москвой по указаниям США, а Россия готова ко второму раунду.
По словам Лаврова, народ Украины выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности страны. Также он обратил внимание на то, что принадлежность Крыма не обсуждается — это часть России.
Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Запад отказался обсуждать с Москвой формирование новой архитектуры европейской безопасности.
Спецоперация России по защите Донбасса
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.
Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.