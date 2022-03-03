https://uz.sputniknews.ru/20220303/spetsoperatsiya-na-ukraine-sanktsii-i-otvet-nato-glavnoe-iz-intervyu-lavrova-23115620.html

Спецоперация на Украине, санкции и ответ НАТО: главное из интервью Лаврова

Спецоперация на Украине, санкции и ответ НАТО: главное из интервью Лаврова

Глава МИД России дал большое интервью иностранным СМИ. Все главные тезисы — в материале.

2022-03-03T16:15+0500

2022-03-03T16:15+0500

2022-03-03T16:15+0500

россия

санкции

украина

запад

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью российским и иностранным СМИ.Министр ответил на самые острые и волнующие вопросы из международной повестки —спецоперация России по демилитаризации Украины, санкционная война Запада, гарантии безопасности и судьба отношений Москвы с Евросоюзом и США.Основные тезисы из интервью Лаврова:Накануне глава МИД заявил, что Киев тянет время на переговорах с Москвой по указаниям США, а Россия готова ко второму раунду.По словам Лаврова, народ Украины выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности страны. Также он обратил внимание на то, что принадлежность Крыма не обсуждается — это часть России.Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Запад отказался обсуждать с Москвой формирование новой архитектуры европейской безопасности.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Читайте также:

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санкции, украина, запад, сергей лавров