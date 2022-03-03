https://uz.sputniknews.ru/20220303/qr-kody-v-moskve-polnostyu-otmenili--sobyanin-23108097.html

QR-коды в Москве полностью отменили — Собянин

QR-коды в Москве полностью отменили — Собянин

Мэр Москвы заявил, что эпидемиологическая ситуация прошла в норму и смысла в кодах сейчас нет.

2022-03-03T13:00+0500

2022-03-03T13:00+0500

2022-03-03T13:19+0500

россия

сергей собянин

qr-код

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1355/44/13554438_0:155:2930:1803_1920x0_80_0_0_ed7fe7c12b1748c819f06ffbca1b54cc.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 3 марта 2022 года полностью отменяется использование QR-кодов, которые ранее ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции.Об этом сообщили в пресс-службе мэра.Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, количество госпитализаций снижается, заболеваемость омикроном идет на спад, так что смысла в QR-кодах сейчас нет.В столице также сняли все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Домашний режим изоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями теперь будет рекомендательным, а не обязательным.За последние сутки, по состоянию на 3 марта в Москве выявлено 270 1834 заболевших, выздоровели 249 2797 человек.В России госпитализировано 10 620 человек, выздоровело 170 689, выявлено новых случаев 93 026.Читайте также:В Токио придумали необычный способ защиты от COVID-19 — фотоМинздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей собянин, qr-код, москва