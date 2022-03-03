https://uz.sputniknews.ru/20220303/qr-kody-v-moskve-polnostyu-otmenili--sobyanin-23108097.html
QR-коды в Москве полностью отменили — Собянин
QR-коды в Москве полностью отменили — Собянин
Мэр Москвы заявил, что эпидемиологическая ситуация прошла в норму и смысла в кодах сейчас нет.
2022-03-03T13:00+0500
2022-03-03T13:00+0500
2022-03-03T13:19+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 3 марта 2022 года полностью отменяется использование QR-кодов, которые ранее ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции.Об этом сообщили в пресс-службе мэра.Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, количество госпитализаций снижается, заболеваемость омикроном идет на спад, так что смысла в QR-кодах сейчас нет.В столице также сняли все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Домашний режим изоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями теперь будет рекомендательным, а не обязательным.За последние сутки, по состоянию на 3 марта в Москве выявлено 270 1834 заболевших, выздоровели 249 2797 человек.В России госпитализировано 10 620 человек, выздоровело 170 689, выявлено новых случаев 93 026.Читайте также:В Токио придумали необычный способ защиты от COVID-19 — фотоМинздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID
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QR-коды в Москве полностью отменили — Собянин
13:00 03.03.2022 (обновлено: 13:19 03.03.2022) Подписаться на
Мэр Москвы заявил, что эпидемиологическая ситуация прошла в норму и смысла в кодах сейчас нет.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 3 марта 2022 года полностью отменяется использование QR-кодов, которые ранее ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили
в пресс-службе мэра.
Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, количество госпитализаций снижается, заболеваемость омикроном идет на спад, так что смысла в QR-кодах сейчас нет.
В столице также сняли все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
Домашний режим изоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями теперь будет рекомендательным, а не обязательным.
За последние сутки, по состоянию на 3 марта в Москве выявлено 270 1834 заболевших, выздоровели 249 2797 человек.
В России госпитализировано 10 620 человек, выздоровело 170 689, выявлено новых случаев 93 026.