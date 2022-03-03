https://uz.sputniknews.ru/20220303/ssha-zaklyuchili-s-rossiey-atomnyy-mir-23116662.html

США заключили с Россией атомный мир

США заключили с Россией атомный мир

Доля генерации на базе мирного атома в США оставалась практически неизменной на протяжении последних десятилетий.

2022-03-03T16:59+0500

2022-03-03T16:59+0500

2022-03-03T16:59+0500

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Как сообщают западные информационные агентства, Национальный энергетический институт (NEI), куда входят профильные компании Duke Energy и Exelon, направил официальный запрос в Белый дом с просьбой не налагать запрет на поставки ядерного топлива из России.Заокеанские атомщики крайне встревожены санкционной волной, которая накрывает все большее количество отраслей и цепочек кооперации. Указывается, что, невзирая на вооруженный конфликт между Россией и Украиной, российский уран и обогащенное топливо имеют очень привлекательную рыночную цену, что, в свою очередь, позволяет не повышать цены на электроэнергию для населения и промышленности. Естественно, американской.Отдадим должное тамошним энергетикам, все это чистая правда, но мы для полноты картины добавим еще несколько фактов, о которых не сообщают западные СМИ.Соединенные Штаты — безусловный лидер по количеству объектов атомной генерации. На сегодняшний день в строю там находятся 88 реакторов совокупной установленной мощностью 96,5 гигаватта. Цифра, внушающая уважение, но отрасль при этом переживает не самые лучшие времена.Начнем с того, что американский реакторный парк самый многочисленный, но одновременно и самый старый. Бум профильного строительства пришелся на 60-70-е годы прошлого века. Тогда были созданы и подключены к распределительным сетям 60 реакторов, то есть две трети от нынешних значений. Это позволило рывком нарастить выработку электричества, обеспечив бытовые и промышленные нужды, а также создало огромное количество рабочих мест как непосредственно в атомной, так и во множестве смежных областей. Но бег времени неумолим, и недавняя гордость Америки тихо и незаметно уходит на покой. Еще два года назад американцы располагали 94 реакторами и, как понятно, шесть из них за это время отправились за заслуженный отдых.Старение парка не отменяет обязанность производства, а потому американские энергетики постоянно наращивали объемы выработки, доведя ее до нынешней. При совокупной мощности свыше 96 гигаватт местные атомщики ежегодно генерируют 790 гигаватт-час электроэнергии, что составляет ровно двадцать процентов в государственном энергобалансе.Малозаметная, но очень важная деталь состоит в том, что доля генерации на базе мирного атома в США оставалась практически неизменной на протяжении этих десятилетий. Если количество энергоблоков стабильно уменьшается, а производство растет, сохраняя за собой процентную долю, это говорит о все возрастающей нагрузке на производственную инфраструктуру, средний возраст которой давно перевалил за 40 лет.Чтобы была понятна суть процессов, воспользуемся аналогией. Представьте, что у вас есть чайник, в котором ваш отец раньше трижды в день кипятил себе воду на чай, а теперь он же у вас круглосуточно стоит на огне, работая на пределе своих физических возможностей. При этом и чайнику, и атомному энергоблоку требуется топливо, чтобы выполнить ключевую задачу — нагрев воды.В данном случае мы, конечно же, говорим про обогащенный уран.Ведущие мировые страны с атомными амбициями всегда вполне логично старались обезопасить собственную энергетику — не были исключением и Соединенные Штаты. В начале 60-х годов прошлого века Вашингтон профинансировал строительство трех фабрик, занимавшихся переработкой изотопа урана-235, обогащенного до пяти процентов. Это были предприятия Oak Ridge в штате Теннесси, Paducah в Кентукки и Portsmouth из Огайо. На эти фабрики поставлялся оксид радиоактивного металла, он после обогащения превращался в гексафторид урана, то есть в конечное топливо, без которого невозможна реакция деления в чреве энергоблока.Все три фабрики верой и правдой отработали порядка 30 лет и были коллективно закрыты в 1992 году. В настоящий момент Штаты условно располагают всего одним подобным предприятием. Условно потому, что завод в городке Eunice в штате Нью-Мексико принадлежит частной британской компании Urenco. Обогащение урана производится при помощи газовых центрифуг, однако мощность производства — 4,9 миллиона единиц разделительных работ (SWU) — покрывает лишь пять процентов от потребности американских атомных электростанций. У Urenco есть аналогичное предприятие в Германии, и оно тоже работает в пользу корпорации Westinghouse, но обеспечить почти девяносто реакторов топливом не может просто физически.И потому американцы давным-давно закупают все необходимое за рубежом.Половина поставок товарного урана приходится на Казахстан, Россию и Узбекистан. Как легко догадаться, Россия тут играет ключевую роль, потому что обладает не только ископаемыми ресурсами, но и возможностями по их обогащению. Да, все верно, еще в феврале 1993 года Москва и Вашингтон подписали двустороннее соглашение, оно предусматривало покупку американской стороной 500 тонн высокообогащенного оружейного урана, который на российских мощностях преобразовывался в низкообогащенное топливо, и далее оно отправлялось в США. Сотрудничество длилось вплоть до 2013-го, когда контракт был по инициативе американской стороны автоматически продлен, но буквально сразу случилась Крымская весна и Вашингтон из соглашения вышел. Администрация президента Обамы с пафосом анонсировала строительство второй своей обогатительной фабрики и запретила сотрудничество с Россией.Однако это был лишь туман, призванный сбить с толку несведущего массового обывателя. Эмбарго подразумевало, что Штаты не будут напрямую покупать уран у России, но в документе ничего не говорилось о закупках в третьих странах. Поэтому американцы преспокойно закупали руду в Казахстане и Узбекистане и заключали отдельные контракты с российской компанией "ТВЭЛ". Последняя проводила обогащение урана, формовку топливных таблеток и передавала их на завод Urenco, где они помещались в тепловыделяющие сборки. Формально запрет выполнялся полностью, у России Штаты ничего не покупали, закупка производилась в Казахстане, и даже после обогащения топливо юридически все равно считалось казахским.Такая вот юридическая казуистика и ловкость геополитических рук.Позволим себе сделать осторожный прогноз.Он заключается в том, что в пору бушующего энергетического кризиса США великодушно и сугубо по просьбе своих энергетиков согласятся не вводить заградительные санкции против российского урана. Обставлено это будет с позиции заботы о собственных гражданах, как это уже было, с полным сохранением импорта российских нефтепродуктов. Союзникам и американскому обществу сообщат, что меры эти направлены исключительно на недопущение роста цен на конечные энергоносители. Первые привычно утрутся, а избиратели в преддверии осенних выборов поумерят растущее недовольство.Говоря проще, без российского сырья и топлива не только в Европе, но и в Штатах каждая пятая семья может остаться без света в квартире.Это понимают абсолютно все — и в подтверждение этих слов приведем лишь пару свежих примеров.Первого марта российский транспортный самолет Ил-76 специальным рейсом доставил в Братиславу ядерное топливо для АЭС "Моховце". Рядовое событие, если не помнить о том, что Словакия тоже присоединилась к санкциям против нашей страны и закрыла свое небо для пролета российских бортов. Правда, как видим, если очень нужно, то занавес можно и приоткрыть.Еще одна новость состоит в том, что Болгария, в угоду США потерявшая уникальную возможность стать главным южноевропейским газовым хабом, задумалась о строительстве новой АЭС. София предложила соседней Греции войти в долевое участие и профинансировать проект атомной электростанции на территории Болгарии. Здесь тоже замешана Россия.Болгары в целях экономии собираются на новой станции использовать оборудование стоимостью 800 миллионов долларов, которое они раньше закупали у российского "Атомстройэкспорта" в рамках проекта строительства АЭС "Белене". Под давлением Вашингтона болгары в нарушение всех тендерных процедур отказали в участии "Росатому" и заключили принудительное соглашение с Westinghouse. Последний обещал в 2016 году начать строительство, а в 2021-м сдать в эксплуатацию новенькую станцию. Как видим, работы даже пока не начались, и потому болгары собираются использовать лежащее на складах российское оборудование.Как ни старается коллективный Запад убедить всех, и в первую очередь нас с вами, что он может уничтожать Россию санкциями и при этом одновременно обеспечивать свои ресурсные и производственные потребности, получается пока откровенно плохо.Источник: РИА Новости.Читайте также:После российской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС" >>МАГАТЭ о строительстве АЭС в Узбекистане: все идет по плану >>

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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