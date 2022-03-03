https://uz.sputniknews.ru/20220303/ssha-zaklyuchili-s-rossiey-atomnyy-mir-23116662.html
США заключили с Россией атомный мир
США заключили с Россией атомный мир
Доля генерации на базе мирного атома в США оставалась практически неизменной на протяжении последних десятилетий.
2022-03-03T16:59+0500
2022-03-03T16:59+0500
2022-03-03T16:59+0500
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Как сообщают западные информационные агентства, Национальный энергетический институт (NEI), куда входят профильные компании Duke Energy и Exelon, направил официальный запрос в Белый дом с просьбой не налагать запрет на поставки ядерного топлива из России.Заокеанские атомщики крайне встревожены санкционной волной, которая накрывает все большее количество отраслей и цепочек кооперации. Указывается, что, невзирая на вооруженный конфликт между Россией и Украиной, российский уран и обогащенное топливо имеют очень привлекательную рыночную цену, что, в свою очередь, позволяет не повышать цены на электроэнергию для населения и промышленности. Естественно, американской.Отдадим должное тамошним энергетикам, все это чистая правда, но мы для полноты картины добавим еще несколько фактов, о которых не сообщают западные СМИ.Соединенные Штаты — безусловный лидер по количеству объектов атомной генерации. На сегодняшний день в строю там находятся 88 реакторов совокупной установленной мощностью 96,5 гигаватта. Цифра, внушающая уважение, но отрасль при этом переживает не самые лучшие времена.Начнем с того, что американский реакторный парк самый многочисленный, но одновременно и самый старый. Бум профильного строительства пришелся на 60-70-е годы прошлого века. Тогда были созданы и подключены к распределительным сетям 60 реакторов, то есть две трети от нынешних значений. Это позволило рывком нарастить выработку электричества, обеспечив бытовые и промышленные нужды, а также создало огромное количество рабочих мест как непосредственно в атомной, так и во множестве смежных областей. Но бег времени неумолим, и недавняя гордость Америки тихо и незаметно уходит на покой. Еще два года назад американцы располагали 94 реакторами и, как понятно, шесть из них за это время отправились за заслуженный отдых.Старение парка не отменяет обязанность производства, а потому американские энергетики постоянно наращивали объемы выработки, доведя ее до нынешней. При совокупной мощности свыше 96 гигаватт местные атомщики ежегодно генерируют 790 гигаватт-час электроэнергии, что составляет ровно двадцать процентов в государственном энергобалансе.Малозаметная, но очень важная деталь состоит в том, что доля генерации на базе мирного атома в США оставалась практически неизменной на протяжении этих десятилетий. Если количество энергоблоков стабильно уменьшается, а производство растет, сохраняя за собой процентную долю, это говорит о все возрастающей нагрузке на производственную инфраструктуру, средний возраст которой давно перевалил за 40 лет.Чтобы была понятна суть процессов, воспользуемся аналогией. Представьте, что у вас есть чайник, в котором ваш отец раньше трижды в день кипятил себе воду на чай, а теперь он же у вас круглосуточно стоит на огне, работая на пределе своих физических возможностей. При этом и чайнику, и атомному энергоблоку требуется топливо, чтобы выполнить ключевую задачу — нагрев воды.В данном случае мы, конечно же, говорим про обогащенный уран.Ведущие мировые страны с атомными амбициями всегда вполне логично старались обезопасить собственную энергетику — не были исключением и Соединенные Штаты. В начале 60-х годов прошлого века Вашингтон профинансировал строительство трех фабрик, занимавшихся переработкой изотопа урана-235, обогащенного до пяти процентов. Это были предприятия Oak Ridge в штате Теннесси, Paducah в Кентукки и Portsmouth из Огайо. На эти фабрики поставлялся оксид радиоактивного металла, он после обогащения превращался в гексафторид урана, то есть в конечное топливо, без которого невозможна реакция деления в чреве энергоблока.Все три фабрики верой и правдой отработали порядка 30 лет и были коллективно закрыты в 1992 году. В настоящий момент Штаты условно располагают всего одним подобным предприятием. Условно потому, что завод в городке Eunice в штате Нью-Мексико принадлежит частной британской компании Urenco. Обогащение урана производится при помощи газовых центрифуг, однако мощность производства — 4,9 миллиона единиц разделительных работ (SWU) — покрывает лишь пять процентов от потребности американских атомных электростанций. У Urenco есть аналогичное предприятие в Германии, и оно тоже работает в пользу корпорации Westinghouse, но обеспечить почти девяносто реакторов топливом не может просто физически.И потому американцы давным-давно закупают все необходимое за рубежом.Половина поставок товарного урана приходится на Казахстан, Россию и Узбекистан. Как легко догадаться, Россия тут играет ключевую роль, потому что обладает не только ископаемыми ресурсами, но и возможностями по их обогащению. Да, все верно, еще в феврале 1993 года Москва и Вашингтон подписали двустороннее соглашение, оно предусматривало покупку американской стороной 500 тонн высокообогащенного оружейного урана, который на российских мощностях преобразовывался в низкообогащенное топливо, и далее оно отправлялось в США. Сотрудничество длилось вплоть до 2013-го, когда контракт был по инициативе американской стороны автоматически продлен, но буквально сразу случилась Крымская весна и Вашингтон из соглашения вышел. Администрация президента Обамы с пафосом анонсировала строительство второй своей обогатительной фабрики и запретила сотрудничество с Россией.Однако это был лишь туман, призванный сбить с толку несведущего массового обывателя. Эмбарго подразумевало, что Штаты не будут напрямую покупать уран у России, но в документе ничего не говорилось о закупках в третьих странах. Поэтому американцы преспокойно закупали руду в Казахстане и Узбекистане и заключали отдельные контракты с российской компанией "ТВЭЛ". Последняя проводила обогащение урана, формовку топливных таблеток и передавала их на завод Urenco, где они помещались в тепловыделяющие сборки. Формально запрет выполнялся полностью, у России Штаты ничего не покупали, закупка производилась в Казахстане, и даже после обогащения топливо юридически все равно считалось казахским.Такая вот юридическая казуистика и ловкость геополитических рук.Позволим себе сделать осторожный прогноз.Он заключается в том, что в пору бушующего энергетического кризиса США великодушно и сугубо по просьбе своих энергетиков согласятся не вводить заградительные санкции против российского урана. Обставлено это будет с позиции заботы о собственных гражданах, как это уже было, с полным сохранением импорта российских нефтепродуктов. Союзникам и американскому обществу сообщат, что меры эти направлены исключительно на недопущение роста цен на конечные энергоносители. Первые привычно утрутся, а избиратели в преддверии осенних выборов поумерят растущее недовольство.Говоря проще, без российского сырья и топлива не только в Европе, но и в Штатах каждая пятая семья может остаться без света в квартире.Это понимают абсолютно все — и в подтверждение этих слов приведем лишь пару свежих примеров.Первого марта российский транспортный самолет Ил-76 специальным рейсом доставил в Братиславу ядерное топливо для АЭС "Моховце". Рядовое событие, если не помнить о том, что Словакия тоже присоединилась к санкциям против нашей страны и закрыла свое небо для пролета российских бортов. Правда, как видим, если очень нужно, то занавес можно и приоткрыть.Еще одна новость состоит в том, что Болгария, в угоду США потерявшая уникальную возможность стать главным южноевропейским газовым хабом, задумалась о строительстве новой АЭС. София предложила соседней Греции войти в долевое участие и профинансировать проект атомной электростанции на территории Болгарии. Здесь тоже замешана Россия.Болгары в целях экономии собираются на новой станции использовать оборудование стоимостью 800 миллионов долларов, которое они раньше закупали у российского "Атомстройэкспорта" в рамках проекта строительства АЭС "Белене". Под давлением Вашингтона болгары в нарушение всех тендерных процедур отказали в участии "Росатому" и заключили принудительное соглашение с Westinghouse. Последний обещал в 2016 году начать строительство, а в 2021-м сдать в эксплуатацию новенькую станцию. Как видим, работы даже пока не начались, и потому болгары собираются использовать лежащее на складах российское оборудование.Как ни старается коллективный Запад убедить всех, и в первую очередь нас с вами, что он может уничтожать Россию санкциями и при этом одновременно обеспечивать свои ресурсные и производственные потребности, получается пока откровенно плохо.Источник: РИА Новости.Читайте также:После российской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС" >>МАГАТЭ о строительстве АЭС в Узбекистане: все идет по плану >>
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Сергей Савчук
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аэс, сша, росатом
США заключили с Россией атомный мир
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Доля генерации на базе мирного атома в США оставалась практически неизменной на протяжении последних десятилетий.
Как сообщают западные информационные агентства, Национальный энергетический институт (NEI), куда входят профильные компании Duke Energy и Exelon, направил официальный запрос в Белый дом с просьбой не налагать запрет на поставки ядерного топлива из России.
Заокеанские атомщики крайне встревожены санкционной волной, которая накрывает все большее количество отраслей и цепочек кооперации. Указывается, что, невзирая на вооруженный конфликт между Россией и Украиной, российский уран и обогащенное топливо имеют очень привлекательную рыночную цену, что, в свою очередь, позволяет не повышать цены на электроэнергию для населения и промышленности. Естественно, американской.
Отдадим должное тамошним энергетикам, все это чистая правда, но мы для полноты картины добавим еще несколько фактов, о которых не сообщают западные СМИ.
Соединенные Штаты — безусловный лидер по количеству объектов атомной генерации. На сегодняшний день в строю там находятся 88 реакторов совокупной установленной мощностью 96,5 гигаватта. Цифра, внушающая уважение, но отрасль при этом переживает не самые лучшие времена.
Начнем с того, что американский реакторный парк самый многочисленный, но одновременно и самый старый. Бум профильного строительства пришелся на 60-70-е годы прошлого века. Тогда были созданы и подключены к распределительным сетям 60 реакторов, то есть две трети от нынешних значений. Это позволило рывком нарастить выработку электричества, обеспечив бытовые и промышленные нужды, а также создало огромное количество рабочих мест как непосредственно в атомной, так и во множестве смежных областей. Но бег времени неумолим, и недавняя гордость Америки тихо и незаметно уходит на покой. Еще два года назад американцы располагали 94 реакторами и, как понятно, шесть из них за это время отправились за заслуженный отдых.
Старение парка не отменяет обязанность производства, а потому американские энергетики постоянно наращивали объемы выработки, доведя ее до нынешней. При совокупной мощности свыше 96 гигаватт местные атомщики ежегодно генерируют 790 гигаватт-час электроэнергии, что составляет ровно двадцать процентов в государственном энергобалансе.
Малозаметная, но очень важная деталь состоит в том, что доля генерации на базе мирного атома в США оставалась практически неизменной на протяжении этих десятилетий. Если количество энергоблоков стабильно уменьшается, а производство растет, сохраняя за собой процентную долю, это говорит о все возрастающей нагрузке на производственную инфраструктуру, средний возраст которой давно перевалил за 40 лет.
Чтобы была понятна суть процессов, воспользуемся аналогией. Представьте, что у вас есть чайник, в котором ваш отец раньше трижды в день кипятил себе воду на чай, а теперь он же у вас круглосуточно стоит на огне, работая на пределе своих физических возможностей. При этом и чайнику, и атомному энергоблоку требуется топливо, чтобы выполнить ключевую задачу — нагрев воды.
В данном случае мы, конечно же, говорим про обогащенный уран.
Ведущие мировые страны с атомными амбициями всегда вполне логично старались обезопасить собственную энергетику — не были исключением и Соединенные Штаты. В начале 60-х годов прошлого века Вашингтон профинансировал строительство трех фабрик, занимавшихся переработкой изотопа урана-235, обогащенного до пяти процентов. Это были предприятия Oak Ridge в штате Теннесси, Paducah в Кентукки и Portsmouth из Огайо. На эти фабрики поставлялся оксид радиоактивного металла, он после обогащения превращался в гексафторид урана, то есть в конечное топливо, без которого невозможна реакция деления в чреве энергоблока.
Все три фабрики верой и правдой отработали порядка 30 лет и были коллективно закрыты в 1992 году. В настоящий момент Штаты условно располагают всего одним подобным предприятием. Условно потому, что завод в городке Eunice в штате Нью-Мексико принадлежит частной британской компании Urenco. Обогащение урана производится при помощи газовых центрифуг, однако мощность производства — 4,9 миллиона единиц разделительных работ (SWU) — покрывает лишь пять процентов от потребности американских атомных электростанций. У Urenco есть аналогичное предприятие в Германии, и оно тоже работает в пользу корпорации Westinghouse, но обеспечить почти девяносто реакторов топливом не может просто физически.
И потому американцы давным-давно закупают все необходимое за рубежом.
Половина поставок товарного урана приходится на Казахстан, Россию и Узбекистан. Как легко догадаться, Россия тут играет ключевую роль, потому что обладает не только ископаемыми ресурсами, но и возможностями по их обогащению. Да, все верно, еще в феврале 1993 года Москва и Вашингтон подписали двустороннее соглашение, оно предусматривало покупку американской стороной 500 тонн высокообогащенного оружейного урана, который на российских мощностях преобразовывался в низкообогащенное топливо, и далее оно отправлялось в США. Сотрудничество длилось вплоть до 2013-го, когда контракт был по инициативе американской стороны автоматически продлен, но буквально сразу случилась Крымская весна и Вашингтон из соглашения вышел. Администрация президента Обамы с пафосом анонсировала строительство второй своей обогатительной фабрики и запретила сотрудничество с Россией.
Однако это был лишь туман, призванный сбить с толку несведущего массового обывателя. Эмбарго подразумевало, что Штаты не будут напрямую покупать уран у России, но в документе ничего не говорилось о закупках в третьих странах. Поэтому американцы преспокойно закупали руду в Казахстане и Узбекистане и заключали отдельные контракты с российской компанией "ТВЭЛ". Последняя проводила обогащение урана, формовку топливных таблеток и передавала их на завод Urenco, где они помещались в тепловыделяющие сборки. Формально запрет выполнялся полностью, у России Штаты ничего не покупали, закупка производилась в Казахстане, и даже после обогащения топливо юридически все равно считалось казахским.
Такая вот юридическая казуистика и ловкость геополитических рук.
Позволим себе сделать осторожный прогноз.
Он заключается в том, что в пору бушующего энергетического кризиса США великодушно и сугубо по просьбе своих энергетиков согласятся не вводить заградительные санкции против российского урана. Обставлено это будет с позиции заботы о собственных гражданах, как это уже было, с полным сохранением импорта российских нефтепродуктов. Союзникам и американскому обществу сообщат, что меры эти направлены исключительно на недопущение роста цен на конечные энергоносители. Первые привычно утрутся, а избиратели в преддверии осенних выборов поумерят растущее недовольство.
Говоря проще, без российского сырья и топлива не только в Европе, но и в Штатах каждая пятая семья может остаться без света в квартире.
Это понимают абсолютно все — и в подтверждение этих слов приведем лишь пару свежих примеров.
Первого марта российский транспортный самолет Ил-76 специальным рейсом доставил в Братиславу ядерное топливо для АЭС "Моховце". Рядовое событие, если не помнить о том, что Словакия тоже присоединилась к санкциям против нашей страны и закрыла свое небо для пролета российских бортов. Правда, как видим, если очень нужно, то занавес можно и приоткрыть.
Еще одна новость состоит в том, что Болгария, в угоду США потерявшая уникальную возможность стать главным южноевропейским газовым хабом, задумалась о строительстве новой АЭС. София предложила соседней Греции войти в долевое участие и профинансировать проект атомной электростанции на территории Болгарии. Здесь тоже замешана Россия.
Болгары в целях экономии собираются на новой станции использовать оборудование стоимостью 800 миллионов долларов, которое они раньше закупали у российского "Атомстройэкспорта" в рамках проекта строительства АЭС "Белене". Под давлением Вашингтона болгары в нарушение всех тендерных процедур отказали в участии "Росатому" и заключили принудительное соглашение с Westinghouse. Последний обещал в 2016 году начать строительство, а в 2021-м сдать в эксплуатацию новенькую станцию. Как видим, работы даже пока не начались, и потому болгары собираются использовать лежащее на складах российское оборудование.
Как ни старается коллективный Запад убедить всех, и в первую очередь нас с вами, что он может уничтожать Россию санкциями и при этом одновременно обеспечивать свои ресурсные и производственные потребности, получается пока откровенно плохо.
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