https://uz.sputniknews.ru/20220304/gubernator-babushkin-nado-usilit-kontrol-za-migrantami-23143661.html

Губернатор Бабушкин: надо усилить контроль за мигрантами

Губернатор Бабушкин: надо усилить контроль за мигрантами

Игорь Бабушкин отметил, что Астраханская область нуждается в рабочей силе, но не стоит забывать о безопасности.

2022-03-04T18:15+0500

2022-03-04T18:15+0500

2022-03-04T18:19+0500

миграция

мигранты

безопасность

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что необходимо усилить контроль за приезжающими в регион мигрантами, поскольку они могут дестабилизировать общество.Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.Глава региона пояснил, что контролировать прибывающих мигрантов надо, чтобы предотвратить провокации, экстремистскую деятельность и вражду."Астраханская область приграничная, поэтому эта тема крайне важна для нас. Необходимо свести к минимуму влияние иностранных граждан на внутреннюю повестку", — сказал Бабушкин на координационном совещании по обеспечению правопорядка.Губернатор подчеркнул, что рабочие руки очень нужны в области, однако не надо забывать о безопасности и порядке.Поэтому он призвал тщательнее контролировать иностранных граждан, ведущих в регионе трудовую деятельность.Игорь Бабушкин поручил уделить особое внимание попыткам "дестабилизировать общество, подстрекательству к экстремизму, межнациональной и религиозной вражде"."От своевременности принятых мер и слаженности действий служб и ведомств, работающих с мигрантами, зависят мир и стабильность в нашем обществе", — добавил он. Для мониторинга ситуации собираются привлекать молодежные и общественные организации, представителей всех традиционных конфессий региона.Ранее в отделе развития промышленности Минэкономразвития сообщили, что в России с 2022 года работодатели Забайкальского края должны будут соблюдать строгую численность мигрантов на своих предприятиях.Читайте также:Сколько узбекистанцев работали в России в прошлом году — статистикаПострадавшему мигранту помогли вернуться домой

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мигранты, безопасность