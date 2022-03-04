https://uz.sputniknews.ru/20220304/skolko-uzbekistantsev-v-aeroportu-polshi-ojidayut-vozvrascheniya-domoy--mid-23133797.html

Сколько узбекистанцев в аэропорту Польши ожидают возвращения домой — МИД

Сколько узбекистанцев в аэропорту Польши ожидают возвращения домой — МИД

Для граждан республики в аэропорту Катовице организованы все необходимые условия, в том числе горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги.

2022-03-04T11:52+0500

2022-03-04T11:52+0500

2022-03-04T11:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистанцы

украина

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23034684_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_14998f89fbfbec859e34f50f08c9a4ea.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В ближайшие два дня из Польши ожидается прибытие еще трех рейсов эвакуируемыми из Украины узбекистанцами. Два из них приземлятся в аэропорту Ташкента 4 марта в 14:30 и в 16:00 по местному времени, еще один борт доставит граждан республики 5 марта 03:00. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Узбекистан Юсуп Кабулжанов. По его данным, сейчас на территории Польши находятся около 1,5 тысяч узбекистанцев: 700 из них размещены в накопительной зоне госграницы, еще 780 — в аэропорту города Катовице.До настоящего момента власти Узбекистана эвакуировали из Украины уже 2 579 соотечественников. Все репатриационные рейсы осуществляются на безвозмездной основе.Для граждан республики в аэропорту Катовице организованы все необходимые условия, в том числе горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги. Порядок прохождения в здание аэропорта и регистрации пассажиров контролируют полиция и волонтеры. Созданы специальные коридоры для женщин с детьми и людей преклонного возраста.Ранее в МИДе республики сообщили, что Узбекистан не планирует эвакуировать свое посольство из Киева во Львов.Эвакуационные рейсы курсируют ежедневно. В приоритетном порядке в списки включаются женщины, дети, студенты и пожилые люди. Всего на территории Украины находилось около 4,3 тысячи узбекистанцев.Ситуация на УкраинеСитуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Еще более 670 узбекистанцев вернулись из Украины >>Узбекистан эвакуировал из Украины свыше тысячи своих граждан — видео >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, украина, эвакуация