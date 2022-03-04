https://uz.sputniknews.ru/20220304/tashkent-zaxotel-ispolzovat-xab-v-termeze-ne-tolko-dlya-pomoschi-afganistanu-23128363.html

Не только афганцам: кому еще Узбекистан поможет через хаб в Термезе

Не только афганцам: кому еще Узбекистан поможет через хаб в Термезе

Узбекский логистический центр Termez Cargo Centre сыграет большую роль в Азии. Подробности — в материале.

2022-03-04T09:27+0500

2022-03-04T09:27+0500

2022-03-04T11:38+0500

общество

термез

афганистан

помощь

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Ташкенте намерены использовать логистический хаб в Термезе не только для помощи Афганистану, но и Ирану, а также странам Центральной Азии. Об этом сообщил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. Ранее представитель администрации Термеза сообщал, что Termez Cargo Centre может быть использован международными организациями для поставок гуманитарной помощи в Афганистан.Накануне из Термеза был отправлен очередной гуманитарный груз. Его стоимость составила 2,3 миллиона долларов. В 16 грузовиках, отправившихся из Termez Cargo Centre, находятся наборы для санитарии и гигиены, а также хозяйственные товары. Помощь предназначена афганским семьям, живущим в тяжелых социальных условиях.В середине сентября 2021-го правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаментов и одежды.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В начале сентября боевики объявили состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:

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