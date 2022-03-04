В России ответили на недопуск паралимпийцев к Олимпиаде
14:17 04.03.2022 (обновлено: 14:20 04.03.2022)
© Sputnik / Максим БлиновСамолёт iFly Airlines
© Sputnik / Максим Блинов
IPC: россиянам запретили участвовать в Паралимпиаде из-за массового бойкота иностранцев.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Спортсмены российской паралимпийской сборной в полном составе шестого апреля рейсом "Аэрофлот" улетят из Пекина в Москву.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.
В четверг Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Такое решение IPC принял в связи с возможным массовым бойкотом иностранных делегаций, который может произойти из-за обостренной обстановки на Украине.
"За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами и были очень открыты, за что я благодарен. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, теперь оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько Национальных паралимпийских комитетов, с которыми связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях", — заявил глава комитета Джон Парсонс.
IPC в среду сначала допустил российскую паралимпийскую сборную до участия в играх в нейтральном статусе при условии, что их медали не засчитают в неофициальном зачете Паралимпиады, но в четверг поменял решение.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) советовал спортивным организациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских атлетов.
Паралимпийский комитет России заявил, что считает решение незаконным и оставляет за собой право обжаловать его в суде.
На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане сборная команда России завоевала 24 медали (8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых) и заняла второе общекомандное место в неофициальном медальном зачете.
В прошлом году на летней Паралимпиаде в Токио сборная России заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете игр.
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.
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