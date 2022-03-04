https://uz.sputniknews.ru/20220304/v-rossii-otvetili-na-nedopusk-paralimpiytsev-k-olimpiade-23135316.html

В России ответили на недопуск паралимпийцев к Олимпиаде

В России ответили на недопуск паралимпийцев к Олимпиаде

О том, почему российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде в Пекине, читайте в материале.

2022-03-04T14:17+0500

2022-03-04T14:17+0500

2022-03-04T14:20+0500

россия

олимпиада

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Спортсмены российской паралимпийской сборной в полном составе шестого апреля рейсом "Аэрофлот" улетят из Пекина в Москву.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.В четверг Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Такое решение IPC принял в связи с возможным массовым бойкотом иностранных делегаций, который может произойти из-за обостренной обстановки на Украине.IPC в среду сначала допустил российскую паралимпийскую сборную до участия в играх в нейтральном статусе при условии, что их медали не засчитают в неофициальном зачете Паралимпиады, но в четверг поменял решение.Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) советовал спортивным организациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских атлетов.Паралимпийский комитет России заявил, что считает решение незаконным и оставляет за собой право обжаловать его в суде.На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане сборная команда России завоевала 24 медали (8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых) и заняла второе общекомандное место в неофициальном медальном зачете.В прошлом году на летней Паралимпиаде в Токио сборная России заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете игр.Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.Читайте также:Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям — фотоШавкат Мирзиёев поздравил паралимпийцев — какие подарки получили спортсмены

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