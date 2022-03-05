https://uz.sputniknews.ru/20220305/esche-odna-rossiyskaya-aviakompaniya-vremenno-otmenila-reysy-v-uzbekistan-23151080.html

Еще одна российская авиакомпания временно отменила рейсы в Узбекистан

Еще одна российская авиакомпания временно отменила рейсы в Узбекистан

Самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы пока летать не будут. Главное собрали в материале.

2022-03-05T09:31+0500

2022-03-05T09:31+0500

2022-03-05T11:16+0500

общество

рейсы

узбекистан

авиакомпания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23151054_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88de738df7d8238a080630f2afe4e385.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Smartavia до 19 марта отменила все рейсы по международным направлениям. В список попал в том числе Узбекистан. Отменяются следующие рейсы:Вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться в установленном законодательством порядке.Накануне об отмене рейсы в Узбекистан сообщил российский лоукостер S7. Самолеты перестанут летать за границу с 5 марта. Причину отмены в пресс-службе не уточнили, однако это решение было озвучено после нескольких случаев ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом, в частности, в Стамбуле и Мехико.Uzbekistan Airways нашла замену рейсам в Краснодар и Ростов-на-Дону >>Накануне в популярных Telegram-каналах разошлась информация об аресте самолета Airbus авиакомпании S7 в Ереване. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, борт не был арестован, возникли проблемы с документацией о его летной годности.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рейсы, узбекистан, авиакомпания