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Еще одна российская авиакомпания временно отменила рейсы в Узбекистан
Еще одна российская авиакомпания временно отменила рейсы в Узбекистан
Самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы пока летать не будут. Главное собрали в материале.
2022-03-05T09:31+0500
2022-03-05T11:16+0500
общество
рейсы
узбекистан
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Smartavia до 19 марта отменила все рейсы по международным направлениям. В список попал в том числе Узбекистан. Отменяются следующие рейсы:Вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться в установленном законодательством порядке.Накануне об отмене рейсы в Узбекистан сообщил российский лоукостер S7. Самолеты перестанут летать за границу с 5 марта. Причину отмены в пресс-службе не уточнили, однако это решение было озвучено после нескольких случаев ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом, в частности, в Стамбуле и Мехико.Uzbekistan Airways нашла замену рейсам в Краснодар и Ростов-на-Дону &gt;&gt;Накануне в популярных Telegram-каналах разошлась информация об аресте самолета Airbus авиакомпании S7 в Ереване. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, борт не был арестован, возникли проблемы с документацией о его летной годности.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.Читайте также:
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рейсы, узбекистан, авиакомпания

Еще одна российская авиакомпания временно отменила рейсы в Узбекистан

09:31 05.03.2022 (обновлено: 11:16 05.03.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы пока летать не будут.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Smartavia до 19 марта отменила все рейсы по международным направлениям.
В список попал в том числе Узбекистан.
"В связи с ограничением полетов авиакомпания Smartavia вынуждена временно приостановить все зарубежные рейсы. Ограничение будет действовать до 19 марта включительно", — сообщил авиаперевозчик.
Отменяются следующие рейсы:
Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург;
Санкт-Петербург – Бухара – Санкт-Петербург;
Москва – Фергана – Москва.
Вопросы, связанные с возвратом стоимости приобретенных билетов, будут решаться в установленном законодательством порядке.
Накануне об отмене рейсы в Узбекистан сообщил российский лоукостер S7. Самолеты перестанут летать за границу с 5 марта.
Причину отмены в пресс-службе не уточнили, однако это решение было озвучено после нескольких случаев ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом, в частности, в Стамбуле и Мехико.
Uzbekistan Airways нашла замену рейсам в Краснодар и Ростов-на-Дону >>
Накануне в популярных Telegram-каналах разошлась информация об аресте самолета Airbus авиакомпании S7 в Ереване. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, борт не был арестован, возникли проблемы с документацией о его летной годности.
Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.
Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
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