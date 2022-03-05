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Какие продукты защищают организм от простуд весной
Какие продукты защищают организм от простуд весной
При выборе фруктов и овощей важно обращать внимание на их цвет, утверждает врач. Окрас может говорить о содержании веществ, предотвращающих воспаление в организме.
2022-03-05T22:30+0500
2022-03-05T18:26+0500
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овощи
фрукты
зима
продукты
простуда
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Весной важно уделять повышенное внимание системе питания, поскольку некоторые продукты могут защищать иммунитет в холодное время года. Об этом РИА Новости рассказала врач Алена Глушакова.По словам специалиста, о способности фруктов и овощей поддерживать иммунитет говорит их цвет, ведь на окрас продукта влияют содержащиеся в нем полезные вещества.Так, фрукты и овощи красного цвета содержат антиоксидант ликопин, который помогает предотвратить воспаление в организме. Особенно эффективны томат, клюква, грейпфрут, свекла и редис, подчеркнула врач.Оранжевый цвет тем временем говорит о высоком содержании витаминов А и С. Именно витамин С назначают при ОРВИ, поэтому зимой в рамках профилактики особенно полезно употреблять в пищу морковь, апельсин, манго и оранжевый перец. Стоит уделить внимание и жёлтым фруктам и овощам, в которых содержится витамины А и В (комплекс витамина В часто назначается для поддержки иммунитета): жёлтым томатам, лимонам и ананасам.Продукты зелёного цвета сигнализируют о высоком содержании железа, кальция и фолиевой кислоты, важной для женского организма. В связи с этим зимой полезно есть и брокколи, авокадо, яблоки, огурцы, а также киви.При этом важно помнить, что здоровье укрепляет не только правильное питание, но и сбалансированный режим сна, труда и физические нагрузки.Читайте также:
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овощи, фрукты, зима, продукты, простуда

Какие продукты защищают организм от простуд весной

22:30 05.03.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты
Фрукты - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При выборе фруктов и овощей важно обращать внимание на их цвет, утверждает врач. Окрас может говорить о содержании веществ, предотвращающих воспаление в организме.
Весной важно уделять повышенное внимание системе питания, поскольку некоторые продукты могут защищать иммунитет в холодное время года. Об этом РИА Новости рассказала врач Алена Глушакова.
По словам специалиста, о способности фруктов и овощей поддерживать иммунитет говорит их цвет, ведь на окрас продукта влияют содержащиеся в нем полезные вещества.
Так, фрукты и овощи красного цвета содержат антиоксидант ликопин, который помогает предотвратить воспаление в организме. Особенно эффективны томат, клюква, грейпфрут, свекла и редис, подчеркнула врач.
Оранжевый цвет тем временем говорит о высоком содержании витаминов А и С. Именно витамин С назначают при ОРВИ, поэтому зимой в рамках профилактики особенно полезно употреблять в пищу морковь, апельсин, манго и оранжевый перец. Стоит уделить внимание и жёлтым фруктам и овощам, в которых содержится витамины А и В (комплекс витамина В часто назначается для поддержки иммунитета): жёлтым томатам, лимонам и ананасам.
Продукты зелёного цвета сигнализируют о высоком содержании железа, кальция и фолиевой кислоты, важной для женского организма. В связи с этим зимой полезно есть и брокколи, авокадо, яблоки, огурцы, а также киви.
"Продукты синего и фиолетового цвета содержат полифенолы и биофлавоноиды, которые укрепляют сосуды, уменьшают эмоциональную возбудимость, улучшают сон, настроение, память", — заявила Алена Глушакова и рекомендовала также включить в рацион инжир и чернику.
При этом важно помнить, что здоровье укрепляет не только правильное питание, но и сбалансированный режим сна, труда и физические нагрузки.
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