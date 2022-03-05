https://uz.sputniknews.ru/20220305/minoborony-rossii-pokazalo-kadry-unichtojeniya-bronetexniki-ukrainy--video-23163521.html

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Украины — видео

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники Украины — видео

Экипажи вертолетов Ка-52 устранили цель противотанковыми управляемыми ракетами. Смотрите кадры Минобороны России.

2022-03-05T16:58+0500

2022-03-05T16:58+0500

2022-03-05T16:58+0500

видео

украина

минобороны рф

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения новейшей российской техники.Специальная военная операция России на Украине длится уже десятый день. Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео >>По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. В Беловежской пуще (Беларусь) между тем на днях прошел уже второй раунд переговоров между обеими сторонами.Читайте также:

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украина, минобороны рф, видео