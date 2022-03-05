https://uz.sputniknews.ru/20220305/v-gorodax-uzbekistana-likvidiruyut-posledstviya-prirodnogo-chs--foto-23164993.html

В городах Узбекистана ликвидируют последствия природного ЧС — фото

В городах Узбекистана ликвидируют последствия природного ЧС — фото

Информации о жертвах среди населения не поступало. Каковые последствия чрезвычайной ситуации — читайте в материале.

2022-03-05T17:33+0500

2022-03-05T17:33+0500

2022-03-05T17:33+0500

происшествия

мчс узбекистана

ветер

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Мощный ветер снес крыши со зданий домов в Самарканде, Нукусе и Карши. О последствиях непогоды сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.Сильные порывы пыльного воздуха срывали кровли, крушили махалли. В общей сложности повреждено 120 квадратных метров крыш многоквартирных домов в городе Каттакурган Самаркандской области.А в Нукусе из-за ветра обрушились кровельные части площадью 350 квадратных метров в одном из жилых комплексов. Стихия повредила и 100 квадратных метров крыши многоэтажки в Карши.На место происшествия сразу прибыли спасатели региональных УЧС для ликвидации последствий ЧС. О пострадавших или погибших не сообщается.О том, что влажные и относительно прохладные воздушные массы придут в республику из Туркменистана и с гор Кавказа синоптики сообщали несколько дней назад. Обещали также пыльную бурю, которая, как ожидается, накроет регионы страны на ближайших выходных.Читайте также:В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре >>Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан >>

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мчс узбекистана, ветер