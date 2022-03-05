https://uz.sputniknews.ru/20220305/zachem-aktrisa-elena-polyakova-planiruet-posetit-tashkent--23165402.html

Зачем актриса Елена Полякова планирует посетить Ташкент?

Зачем актриса Елена Полякова планирует посетить Ташкент?

Звезда российского кино приедет в Узбекистан накануне Международного женского дня. Чем она займется в столице — читайте в материале.

2022-03-05T18:04+0500

2022-03-05T18:04+0500

2022-03-05T18:04+0500

культура

мастер-класс

актриса

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российская актриса и режиссер Елена Полякова планирует провести мастер-класс со студентами ташкентского филиала ВГИК. Встреча состоится 7 марта в 10:00, сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.Елена Полякова известна своими ролями в таких фильмах и сериалах, как "Все могут короли", "Легавый" , "Медсестра", "Анна-детективъ" , "Сальса" "Канцелярская крыса". Она также сыграла главную роль в фильме "Солнце на вкус", который был снят совместно с Агентством кинематографии и российской кинокомпанией "Спутник Восток Продакшн".Российские кинодеятели — частые гости ташкентского филиала ВГИК, они делятся опытом и знаниями со студентами, рассказывают об особенностях выбранной bvb профессии. Так, около месяца назад кинорежиссер Тимур Бекмамбетов также проводил в Ташкенте мастер-класс для студентов, а также тех, кто только планирует поступление в вуз.Читайте также:Филиал ВГИКа открывается в Ташкенте: главное о правилах обучения >>Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана >>

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мастер-класс, актриса, кинематограф