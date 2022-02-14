https://uz.sputniknews.ru/20220214/timur-bekmambetov-provodit-master-klass-v-uzbekistane---video-22731526.html
Тимур Бекмамбетов проводит мастер-класс в Узбекистане - видео
Тимур Бекмамбетов проводит мастер-класс в Узбекистане - видео
В стране планируют открыть совместную киношколу и развивать анимационное кино.
2022-02-14T17:26+0500
2022-02-14T17:26+0500
2022-02-14T17:26+0500
общество
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 14 фев –Sputnik. Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов проводит в Ташкенте мастер-класс для студентов открывшегося в прошлом году ташкентского филиала ВГИКа, а также молодежи и журналистов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам режиссера-постановщика, его кинокомпания Bazelevs и Агентство кинематографии Узбекистана планируют открыть в стране совместную анимационную школу. Первым проектом будущей студии станет мультфильм "Ходжа Насреддин". В работе над ним смогут принять участие студенты филиала ВГИКа, а также выпускники театральных вузов.Проект рассчитан на два года. За это время учащиеся студии полностью освоят профессию аниматора под руководством известных кинематографистов. Подобные студии откроются в Узбекистане, Казахстане и России.Напомним, в мае 2021 года Тимур Бекмамбетов стал послом туризма в Узбекистане. Также в конце прошлого года в Москве прошла выставка картин художника из Узбекистана Бобура Исмаилова "!ллюзиум". В аудиовизуальном оформлении выставки участвовали лично Тимур Бекмамбетов и артисты театра "Ильхом".Читайте также:
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мастер-класс
Тимур Бекмамбетов проводит мастер-класс в Узбекистане - видео
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В стране планируют открыть совместную киношколу и развивать анимационное кино.
ТАШКЕНТ, 14 фев –Sputnik
. Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов проводит в Ташкенте мастер-класс для студентов открывшегося в прошлом году ташкентского филиала ВГИКа, а также молодежи и журналистов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По словам режиссера-постановщика, его кинокомпания Bazelevs и Агентство кинематографии Узбекистана планируют открыть
в стране совместную анимационную школу. Первым проектом
будущей студии станет мультфильм "Ходжа Насреддин". В работе над ним смогут принять участие студенты филиала ВГИКа, а также выпускники театральных вузов.
Проект рассчитан на два года. За это время учащиеся студии полностью освоят профессию аниматора под руководством известных кинематографистов. Подобные студии откроются в Узбекистане, Казахстане и России.
Напомним, в мае 2021 года Тимур Бекмамбетов стал послом туризма в Узбекистане. Также в конце прошлого года в Москве прошла выставка
картин художника из Узбекистана Бобура Исмаилова "!ллюзиум". В аудиовизуальном оформлении выставки участвовали лично Тимур Бекмамбетов и артисты театра "Ильхом".