https://uz.sputniknews.ru/20220306/moskalkova-soobschila-chto-mnogie-ukraintsy-xotyat-pereexat-v-rossiyu-23178473.html

Москалькова сообщила, что многие украинцы хотят переехать в Россию

Москалькова сообщила, что многие украинцы хотят переехать в Россию

Уполномоченный по правам человека в России рассказала о большом количестве обращений от людей, которые хотят уехать из Украины.

2022-03-06T16:38+0500

2022-03-06T16:38+0500

2022-03-06T16:38+0500

украина

татьяна москалькова

права человека

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Многие украинские жители стремятся переехать в Россию, но пока это невозможно из-за обстрелов со стороны силовиков ВСУ.Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.Огромное количество обращений поступает от граждан, желающих уехать из Украины и поселиться где-нибудь в России, отметила чиновница.Она также подчеркнула, что пока эту информацию проверить нельзя.Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, собираются провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Третьего марта прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной.Москва и Киев достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Участники встречи также обсудили возможность прекращения огня на период эвакуации людей в местах, где она будет проводиться. Для мирных жителей организуют спецканалы связи.Читайте также:ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человекИз Украины эвакуировали 3 685 узбекистанцев, еще более 850 ждут своей очереди – видео

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украина, татьяна москалькова, права человека