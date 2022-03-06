https://uz.sputniknews.ru/20220306/moskalkova-soobschila-chto-mnogie-ukraintsy-xotyat-pereexat-v-rossiyu-23178473.html
Москалькова сообщила, что многие украинцы хотят переехать в Россию
Москалькова сообщила, что многие украинцы хотят переехать в Россию
Уполномоченный по правам человека в России рассказала о большом количестве обращений от людей, которые хотят уехать из Украины.
2022-03-06T16:38+0500
2022-03-06T16:38+0500
2022-03-06T16:38+0500
украина
татьяна москалькова
права человека
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Многие украинские жители стремятся переехать в Россию, но пока это невозможно из-за обстрелов со стороны силовиков ВСУ.Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.Огромное количество обращений поступает от граждан, желающих уехать из Украины и поселиться где-нибудь в России, отметила чиновница.Она также подчеркнула, что пока эту информацию проверить нельзя.Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, собираются провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Третьего марта прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной.Москва и Киев достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Участники встречи также обсудили возможность прекращения огня на период эвакуации людей в местах, где она будет проводиться. Для мирных жителей организуют спецканалы связи.Читайте также:ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человекИз Украины эвакуировали 3 685 узбекистанцев, еще более 850 ждут своей очереди – видео
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украина, татьяна москалькова, права человека
Москалькова сообщила, что многие украинцы хотят переехать в Россию
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Уполномоченный по правам человека в России рассказала о большом количестве обращений от людей, которые хотят уехать из Украины.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Многие украинские жители стремятся переехать в Россию, но пока это невозможно из-за обстрелов со стороны силовиков ВСУ.
Об этом передает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
Огромное количество обращений поступает от граждан, желающих уехать из Украины и поселиться где-нибудь в России, отметила чиновница.
"Но, к сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться", —сообщила Москалькова.
Она также подчеркнула, что пока эту информацию проверить нельзя.
Россия начала специальную военную операцию
на Украине утром в четверг, 24 февраля.
Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, собираются провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Третьего марта прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной.
Москва и Киев достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Участники встречи также обсудили возможность прекращения огня на период эвакуации людей в местах, где она будет проводиться. Для мирных жителей организуют спецканалы связи.